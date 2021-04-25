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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210425/sputnik-1729864021.html
Некоторые австрийцы хотят привиться именно "Спутником V", заявили в Вене
Некоторые австрийцы хотят привиться именно "Спутником V", заявили в Вене
Новый глава австрийского минздрава Вольфганг Мюкштайн заявил, что некоторые люди в Австрии хотят привиться от коронавируса исключительно российской вакциной... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T16:30
2021-04-25T16:45
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
себастьян курц
австрия
в мире
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ВЕНА, 25 апр - РИА Новости. Новый глава австрийского минздрава Вольфганг Мюкштайн заявил, что некоторые люди в Австрии хотят привиться от коронавируса исключительно российской вакциной "Спутник V"."Если EMA (Европейское агентство по лекарственным средствам - ред.) допустит "Спутник V", тогда "Спутник V" так же хорош (как другие вакцины)" - сказал Мюкштайн в интервью изданию Kronen Zeitung."В этом отношении я прагматичен... Есть и люди, которые хотят обязательно "Спутник V", только "Спутник V", - отметил Мюкштайн.Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что правящая коалиция договорилась о закупке одного миллиона доз российской вакцины, применение планируется после регистрации препарата европейским регулятором EMA.Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 60 странах с общим населением 3 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Вакцина создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, себастьян курц, австрия, в мире

Некоторые австрийцы хотят привиться именно "Спутником V", заявили в Вене

16:30 25.04.2021 (обновлено: 16:45 25.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Живойинович / Перейти в фотобанкАмпула с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Ампула с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© РИА Новости / Владимир Живойинович
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ВЕНА, 25 апр - РИА Новости. Новый глава австрийского минздрава Вольфганг Мюкштайн заявил, что некоторые люди в Австрии хотят привиться от коронавируса исключительно российской вакциной "Спутник V".
"Если EMA (Европейское агентство по лекарственным средствам - ред.) допустит "Спутник V", тогда "Спутник V" так же хорош (как другие вакцины)" - сказал Мюкштайн в интервью изданию Kronen Zeitung.
"В этом отношении я прагматичен... Есть и люди, которые хотят обязательно "Спутник V", только "Спутник V", - отметил Мюкштайн.
Лидеры и аутсайдеры мировой прививочной кампании от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
23 марта, 15:06Инфографика
Лидеры и аутсайдеры мировой прививочной кампании от COVID-19
Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что правящая коалиция договорилась о закупке одного миллиона доз российской вакцины, применение планируется после регистрации препарата европейским регулятором EMA.
Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 60 странах с общим населением 3 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Вакцина создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Себастьян КурцАвстрияВ мире
 
 
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