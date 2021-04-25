https://ria.ru/20210425/sputnik-1729864021.html

Некоторые австрийцы хотят привиться именно "Спутником V", заявили в Вене

Некоторые австрийцы хотят привиться именно "Спутником V", заявили в Вене

Новый глава австрийского минздрава Вольфганг Мюкштайн заявил, что некоторые люди в Австрии хотят привиться от коронавируса исключительно российской вакциной... РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T16:30

2021-04-25T16:30

2021-04-25T16:45

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

себастьян курц

австрия

в мире

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ВЕНА, 25 апр - РИА Новости. Новый глава австрийского минздрава Вольфганг Мюкштайн заявил, что некоторые люди в Австрии хотят привиться от коронавируса исключительно российской вакциной "Спутник V"."Если EMA (Европейское агентство по лекарственным средствам - ред.) допустит "Спутник V", тогда "Спутник V" так же хорош (как другие вакцины)" - сказал Мюкштайн в интервью изданию Kronen Zeitung."В этом отношении я прагматичен... Есть и люди, которые хотят обязательно "Спутник V", только "Спутник V", - отметил Мюкштайн.Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что правящая коалиция договорилась о закупке одного миллиона доз российской вакцины, применение планируется после регистрации препарата европейским регулятором EMA.Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 60 странах с общим населением 3 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Вакцина создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации.

австрия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, себастьян курц, австрия, в мире