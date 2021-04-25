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Некоторые австрийцы хотят привиться именно "Спутником V", заявили в Вене
Некоторые австрийцы хотят привиться именно "Спутником V", заявили в Вене
Новый глава австрийского минздрава Вольфганг Мюкштайн заявил, что некоторые люди в Австрии хотят привиться от коронавируса исключительно российской вакциной... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T16:30
2021-04-25T16:30
2021-04-25T16:45
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
себастьян курц
австрия
в мире
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ВЕНА, 25 апр - РИА Новости. Новый глава австрийского минздрава Вольфганг Мюкштайн заявил, что некоторые люди в Австрии хотят привиться от коронавируса исключительно российской вакциной "Спутник V"."Если EMA (Европейское агентство по лекарственным средствам - ред.) допустит "Спутник V", тогда "Спутник V" так же хорош (как другие вакцины)" - сказал Мюкштайн в интервью изданию Kronen Zeitung."В этом отношении я прагматичен... Есть и люди, которые хотят обязательно "Спутник V", только "Спутник V", - отметил Мюкштайн.Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что правящая коалиция договорилась о закупке одного миллиона доз российской вакцины, применение планируется после регистрации препарата европейским регулятором EMA.Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 60 странах с общим населением 3 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Вакцина создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, себастьян курц, австрия, в мире