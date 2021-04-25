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"Обе две" выпустили клип на песню из фильма Михаила и Лили Идовых

"Обе две" выпустили клип на песню из фильма Михаила и Лили Идовых

Группа "Обе две" выпустила клип на песню из новой ленты Михаила и Лили Идовых — "Джетлаг". Трек называется "Ты мне говоришь "Пока". РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T00:46

2021-04-25T00:46

2021-04-25T00:46

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Группа "Обе две" выпустила клип на песню из новой ленты Михаила и Лили Идовых — "Джетлаг". Трек называется "Ты мне говоришь "Пока". Михаил Идов также стал постановщиком видео. Сцены из его фильма в клипе чередуются со студийными съемками солистки группы Кати Павловой. За ходом работы режиссер следил по видеосвязи из Лос-Анджелеса, а группа находилась в Москве. Катя Павлова написала песню уже после просмотра фильма, до того у нее были только черновики композиции. Романтическая комедия "Джетлаг" рассказывает о двух влюбленных. Они поссорились в аэропорту и теперь живут в разных частях света: она — в Берлине, он — в Таиланде. Роли исполнили Ирина Старшенбаум, Филипп Авдеев, Ксения Раппопорт, Полина Ауг и другие. 17 июня стартует российский прокат фильма, после него "Джетлаг" выйдет в формате сериала. Супруги Идовы — авторы сценариев к фильму "Лето" Кирилла Серебренникова, сериалу "Оптимисты" Алексея Попогребского и другим проектам. В 2018 Михаил дебютировал в качестве режиссера драмой "Юморист" с Алексеем Аграновичем в главной роли.

https://ria.ru/20210412/zemfira-1727924652.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, михаил идов, музыка, кино и сериалы