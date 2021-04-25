Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210425/sobyanin-1729821991.html
Собянин рассказал о проектах развития железнодорожного транспорта
Собянин рассказал о проектах развития железнодорожного транспорта
Проекты развития железнодорожного транспорта в Москве находятся в таком же приоритете, как и метро, кроме того, в столице самый большой парк электробусов в... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T08:48
2021-04-25T08:48
сергей собянин
москва
европа
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599436644_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_ff73d42e4e1c1a19906b07ab0447f770.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Проекты развития железнодорожного транспорта в Москве находятся в таком же приоритете, как и метро, кроме того, в столице самый большой парк электробусов в Европе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."Сегодня для нас проекты, связанные с развитием железнодорожного транспорта, они в таком же приоритете, как метро. По сути дела, это наземный транспорт, и он не должен отличаться от метрополитена", - заявил Собянин в эфире телеканала "Россия-1".Мэр отметил, что весь железнодорожный, магистральный транспорт экологичен. Выбросы от вагонов метро или железнодорожного состава значительно меньше, чем от одного автомобиля."С этого года начали программу, по которой мы уже перестаём закупать автобусы на моторном топливе. Наверное, единственные в мире вообще переходим постепенно, полностью на городской электрический транспорт. И сегодня в Москве самый большой парк в Европе электробусов", - добавил мэр.
https://realty.ria.ru/20210420/dorogi-1729076925.html
москва
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599436644_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_edf1553c5d3b9bf6fd36e3a81c11f705.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей собянин, москва, европа, общество

Собянин рассказал о проектах развития железнодорожного транспорта

08:48 25.04.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Проекты развития железнодорожного транспорта в Москве находятся в таком же приоритете, как и метро, кроме того, в столице самый большой парк электробусов в Европе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Сегодня для нас проекты, связанные с развитием железнодорожного транспорта, они в таком же приоритете, как метро. По сути дела, это наземный транспорт, и он не должен отличаться от метрополитена", - заявил Собянин в эфире телеканала "Россия-1".
Мэр отметил, что весь железнодорожный, магистральный транспорт экологичен. Выбросы от вагонов метро или железнодорожного состава значительно меньше, чем от одного автомобиля.
"С этого года начали программу, по которой мы уже перестаём закупать автобусы на моторном топливе. Наверное, единственные в мире вообще переходим постепенно, полностью на городской электрический транспорт. И сегодня в Москве самый большой парк в Европе электробусов", - добавил мэр.
Реконструкция участка МЦД-2 от станции Каланчевская до Курского вокзала - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
20 апреля, 12:36Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Собянин утвердил проект дорог у МЦД-2
 
Сергей СобянинМоскваЕвропаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:03Число погибших при пожаре в больнице Ирака выросло до 58
12:02В Крыму оценили шансы на возврат коллекции скифского золота
11:54NYT: владелец боеприпасов во Врбетице признал поставки оружия на Украину
11:48Президент Армении принял отставку правительства
11:26Администрация президента Армении получила прошение об отставке Пашиняна
11:24В Москве после продажи автомобиля произошла драка с автоматом
11:19В Москве за сутки госпитализировали почти 980 пациентов с COVID-19
11:13В Иране пообещали ответить на удары Израиля по Сирии
11:05Оперштаб назвал регионы с самым низким приростом новых случаев COVID-19
11:03Пушков предрек Турции "бурю в стакане" из-за признания геноцида армян
11:03В России за сутки умерли 332 пациента с COVID-19
11:02В России за сутки выписали 7 540 переболевших COVID-19
11:01В России выявили 8780 новых случаев заражения коронавирусом
11:01В Москве выявили 2526 новых случаев заражения коронавирусом
10:56В ЛНР заявили о применении силовиками станции РЭБ в Донбассе
10:50Зеленский сменил главу управления СБ Украины в Киеве и Киевской области
10:47При пожаре под Тулой погибли двое детей
10:43В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс украинских танков
10:43Под Пензой задержали подозреваемого по делу об отравлении детей хлором
10:34Минтруд предложил отменить потребительскую корзину
Лента новостейМолния