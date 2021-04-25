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Собянин рассказал о проектах развития железнодорожного транспорта
Собянин рассказал о проектах развития железнодорожного транспорта
Проекты развития железнодорожного транспорта в Москве находятся в таком же приоритете, как и метро, кроме того, в столице самый большой парк электробусов в... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T08:48
2021-04-25T08:48
2021-04-25T08:48
сергей собянин
москва
европа
общество
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Проекты развития железнодорожного транспорта в Москве находятся в таком же приоритете, как и метро, кроме того, в столице самый большой парк электробусов в Европе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."Сегодня для нас проекты, связанные с развитием железнодорожного транспорта, они в таком же приоритете, как метро. По сути дела, это наземный транспорт, и он не должен отличаться от метрополитена", - заявил Собянин в эфире телеканала "Россия-1".Мэр отметил, что весь железнодорожный, магистральный транспорт экологичен. Выбросы от вагонов метро или железнодорожного состава значительно меньше, чем от одного автомобиля."С этого года начали программу, по которой мы уже перестаём закупать автобусы на моторном топливе. Наверное, единственные в мире вообще переходим постепенно, полностью на городской электрический транспорт. И сегодня в Москве самый большой парк в Европе электробусов", - добавил мэр.
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сергей собянин, москва, европа, общество