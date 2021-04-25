https://ria.ru/20210425/samolet-1729885180.html

США подняли в воздух "сверхсекретный" самолет из-за России

США подняли в воздух "сверхсекретный" самолет из-за России

Американский самолет-разведчик U-2 вылетел с авиабазы Фэрфорд в Великобритании из-за напряженности на российско-украинской границе. Об этом пишет Daily Mail. РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T20:23

2021-04-25T20:23

2021-04-25T20:28

россия

министерство обороны великобритании

ввс сша

глостершир

нато

сергей шойгу

великобритания

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/19/1729879516_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_3b533825f8d4c4e7f74f98cc17c64329.jpg

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Американский самолет-разведчик U-2 вылетел с авиабазы Фэрфорд в Великобритании из-за напряженности на российско-украинской границе. Об этом пишет Daily Mail.По информации издания, "сверхсекретный" самолет-шпион вылетел из Англии, чтобы приступить к разведывательной миссии в Европе. По словам автора, отправка U-2 на континент произошла после того, как российские войска начали возвращаться в пункты постоянной дислокации после масштабных учений на юге и западе страны.Самолет-шпион очень часто наблюдали над авиабазой в Глостершире в последние недели, однако в Министерстве обороны Великобритании и в ВВС США не раскрывали причину возросшей активности разведывательного аппарата, уточняет автор. Россия в последние годы отмечает рост агрессивных военных маневров НАТО у западных и южных границ. Государства альянса регулярно проводят крупные учения и моделируют "нападение" России. Полеты разведывательных и военных самолетов у рубежей страны участились. Глава Минобороны Сергей Шойгу отмечал, что действия НАТО носят "открытый антироссийский характер". Министр подчеркнул, что ведомство предпринимает все необходимые меры для нейтрализации угроз, исходящих от Североатлантического альянса.

https://ria.ru/20210410/simvolika-1727705814.html

россия

глостершир

великобритания

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство обороны великобритании, ввс сша, глостершир, нато, сергей шойгу, великобритания, сша