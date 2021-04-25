США подняли в воздух "сверхсекретный" самолет из-за России
20:23 25.04.2021 (обновлено: 20:28 25.04.2021)
© AFP 2021 / Staff Sgt. Robert M. Trujillo/US Air Force Cамолет-разведчик Lockheed Martin U-2 "Dragon Lady" ВВС США
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Американский самолет-разведчик U-2 вылетел с авиабазы Фэрфорд в Великобритании из-за напряженности на российско-украинской границе. Об этом пишет Daily Mail.
По информации издания, "сверхсекретный" самолет-шпион вылетел из Англии, чтобы приступить к разведывательной миссии в Европе. По словам автора, отправка U-2 на континент произошла после того, как российские войска начали возвращаться в пункты постоянной дислокации после масштабных учений на юге и западе страны.
"Присутствие U-2 в Европе — это предупреждение Москве", — говорится в статье.
Самолет-шпион очень часто наблюдали над авиабазой в Глостершире в последние недели, однако в Министерстве обороны Великобритании и в ВВС США не раскрывали причину возросшей активности разведывательного аппарата, уточняет автор.
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Россия в последние годы отмечает рост агрессивных военных маневров НАТО у западных и южных границ. Государства альянса регулярно проводят крупные учения и моделируют "нападение" России. Полеты разведывательных и военных самолетов у рубежей страны участились. Глава Минобороны Сергей Шойгу отмечал, что действия НАТО носят "открытый антироссийский характер". Министр подчеркнул, что ведомство предпринимает все необходимые меры для нейтрализации угроз, исходящих от Североатлантического альянса.