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США подняли в воздух "сверхсекретный" самолет из-за России
США подняли в воздух "сверхсекретный" самолет из-за России
Американский самолет-разведчик U-2 вылетел с авиабазы Фэрфорд в Великобритании из-за напряженности на российско-украинской границе. Об этом пишет Daily Mail. РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T20:23
2021-04-25T20:28
россия
министерство обороны великобритании
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нато
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Американский самолет-разведчик U-2 вылетел с авиабазы Фэрфорд в Великобритании из-за напряженности на российско-украинской границе. Об этом пишет Daily Mail.По информации издания, "сверхсекретный" самолет-шпион вылетел из Англии, чтобы приступить к разведывательной миссии в Европе. По словам автора, отправка U-2 на континент произошла после того, как российские войска начали возвращаться в пункты постоянной дислокации после масштабных учений на юге и западе страны.Самолет-шпион очень часто наблюдали над авиабазой в Глостершире в последние недели, однако в Министерстве обороны Великобритании и в ВВС США не раскрывали причину возросшей активности разведывательного аппарата, уточняет автор. Россия в последние годы отмечает рост агрессивных военных маневров НАТО у западных и южных границ. Государства альянса регулярно проводят крупные учения и моделируют "нападение" России. Полеты разведывательных и военных самолетов у рубежей страны участились. Глава Минобороны Сергей Шойгу отмечал, что действия НАТО носят "открытый антироссийский характер". Министр подчеркнул, что ведомство предпринимает все необходимые меры для нейтрализации угроз, исходящих от Североатлантического альянса.
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россия, министерство обороны великобритании, ввс сша, глостершир, нато, сергей шойгу, великобритания, сша

США подняли в воздух "сверхсекретный" самолет из-за России

20:23 25.04.2021 (обновлено: 20:28 25.04.2021)
 
© AFP 2021 / Staff Sgt. Robert M. Trujillo/US Air Force Cамолет-разведчик Lockheed Martin U-2 "Dragon Lady" ВВС США
Cамолет-разведчик Lockheed Martin U-2 Dragon Lady ВВС США - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© AFP 2021 / Staff Sgt. Robert M. Trujillo/US Air Force
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Американский самолет-разведчик U-2 вылетел с авиабазы Фэрфорд в Великобритании из-за напряженности на российско-украинской границе. Об этом пишет Daily Mail.
По информации издания, "сверхсекретный" самолет-шпион вылетел из Англии, чтобы приступить к разведывательной миссии в Европе. По словам автора, отправка U-2 на континент произошла после того, как российские войска начали возвращаться в пункты постоянной дислокации после масштабных учений на юге и западе страны.

"Присутствие U-2 в Европе — это предупреждение Москве", — говорится в статье.

Самолет-шпион очень часто наблюдали над авиабазой в Глостершире в последние недели, однако в Министерстве обороны Великобритании и в ВВС США не раскрывали причину возросшей активности разведывательного аппарата, уточняет автор.
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Россия в последние годы отмечает рост агрессивных военных маневров НАТО у западных и южных границ. Государства альянса регулярно проводят крупные учения и моделируют "нападение" России. Полеты разведывательных и военных самолетов у рубежей страны участились. Глава Минобороны Сергей Шойгу отмечал, что действия НАТО носят "открытый антироссийский характер". Министр подчеркнул, что ведомство предпринимает все необходимые меры для нейтрализации угроз, исходящих от Североатлантического альянса.
 
РоссияМинистерство обороны ВеликобританииВВС СШАГлостерширНАТОСергей ШойгуВеликобританияСША
 
 
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