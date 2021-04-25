https://ria.ru/20210425/sammit-1729846333.html

Лавров рассказал о реакции Москвы на предложение США о саммите с Россией

Лавров рассказал о реакции Москвы на предложение США о саммите с Россией

Москва позитивно восприняла предложение американского президента Джо Байдена провести саммит с российским лидером Владимиром Путиным, оно в настоящее время... РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T13:54

2021-04-25T13:54

2021-04-25T13:58

россия

сергей лавров

сша

джо байден

владимир путин

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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Москва позитивно восприняла предложение американского президента Джо Байдена провести саммит с российским лидером Владимиром Путиным, оно в настоящее время изучается, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Ранее Байден в телефонном разговоре с Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Госсекретарь США Энтони Блинкен пояснил, что Байден предложил Путину встретиться в ближайшие недели.

https://ria.ru/20210423/perezapusk-1729647982.html

россия

сша

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россия, сергей лавров, сша, джо байден, владимир путин