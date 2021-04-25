Лавров рассказал о реакции Москвы на предложение США о саммите с Россией
13:54 25.04.2021 (обновлено: 13:58 25.04.2021)
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Владимир Путин встречается с Джозефом Байденом в Москве
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Москва позитивно восприняла предложение американского президента Джо Байдена провести саммит с российским лидером Владимиром Путиным, оно в настоящее время изучается, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее Байден в телефонном разговоре с Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Госсекретарь США Энтони Блинкен пояснил, что Байден предложил Путину встретиться в ближайшие недели.
"По поручению президента России Владимира Путина я упомянул о том, что касается предложения президента США Джо Байдена о проведении саммита. Оно было позитивно воспринято и сейчас изучается", - сказал Лавров в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" в интервью Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о том, действительно ли начался диалог с США на рабочем уровне по поводу личной встречи лидеров стран.
23 апреля, 14:56Матвиенко надеется на перезапуск отношений России и США