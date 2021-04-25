https://ria.ru/20210425/reb-1729832509.html
В ЛНР заявили о применении силовиками станции РЭБ в Донбассе
В ЛНР заявили о применении силовиками станции РЭБ в Донбассе
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T10:56
2021-04-25T10:56
2021-04-25T10:56
ситуация в днр и лнр
донбасс
луганская народная республика
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727535572_0:358:3004:2048_1920x0_80_0_0_3f95b35183a55fde8f20cbee0f6a81f2.jpg
ЛУГАНСК, 25 апр - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе частично подконтрольного Киеву населенного пункта Золотое, расположенного у линии соприкосновения в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства республики.Ранее ЛНР заявила, что украинские силовики средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, чтобы скрыть размещение запрещенного минскими договоренностями вооружения."В зоне ответственности 92-й бригады ВСУ, с целью глушения сигналов управления БПЛА Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ вблизи населенного пункта Золотое зафиксировано применение станции РЭБ "Буковель-АД" мобильной группы 305-го отдельного батальона РЭБ", - заявил представитель пресс-службы.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
https://ria.ru/20210423/permirie-1729663411.html
донбасс
луганская народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727535572_535:357:2790:2048_1920x0_80_0_0_804a10713f7858314d18cf0a9d1cfb6c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, украина, в мире