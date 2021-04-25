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В ЛНР заявили о применении силовиками станции РЭБ в Донбассе
В ЛНР заявили о применении силовиками станции РЭБ в Донбассе
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T10:56
2021-04-25T10:56
ситуация в днр и лнр
донбасс
луганская народная республика
украина
в мире
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ЛУГАНСК, 25 апр - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе частично подконтрольного Киеву населенного пункта Золотое, расположенного у линии соприкосновения в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства республики.Ранее ЛНР заявила, что украинские силовики средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, чтобы скрыть размещение запрещенного минскими договоренностями вооружения."В зоне ответственности 92-й бригады ВСУ, с целью глушения сигналов управления БПЛА Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ вблизи населенного пункта Золотое зафиксировано применение станции РЭБ "Буковель-АД" мобильной группы 305-го отдельного батальона РЭБ", - заявил представитель пресс-службы.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
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ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, украина, в мире

В ЛНР заявили о применении силовиками станции РЭБ в Донбассе

10:56 25.04.2021
 
© REUTERS / Serhiy TakhmazovУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© REUTERS / Serhiy Takhmazov
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ЛУГАНСК, 25 апр - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе частично подконтрольного Киеву населенного пункта Золотое, расположенного у линии соприкосновения в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства республики.
Ранее ЛНР заявила, что украинские силовики средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, чтобы скрыть размещение запрещенного минскими договоренностями вооружения.
"В зоне ответственности 92-й бригады ВСУ, с целью глушения сигналов управления БПЛА Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ вблизи населенного пункта Золотое зафиксировано применение станции РЭБ "Буковель-АД" мобильной группы 305-го отдельного батальона РЭБ", - заявил представитель пресс-службы.
Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
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