https://ria.ru/20210425/produkty-1729819450.html

Эксперты посчитали, сколько стоил бы ужин кинозвезд "Оскара" в России

Эксперты посчитали, сколько стоил бы ужин кинозвезд "Оскара" в России

Ужин кинозвезд "Оскара", приготовленный дома, например, для просмотра вручения кинопремии, обойдется россиянам в 2 тысячи рублей с человека, следует из... РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T08:18

2021-04-25T08:18

2021-04-25T08:21

россия

сбермаркет

сша

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Ужин кинозвезд "Оскара", приготовленный дома, например, для просмотра вручения кинопремии, обойдется россиянам в 2 тысячи рублей с человека, следует из исследования сервиса доставки продуктов и товаров "СберМаркет"."Домашний ужин в стиле вечеринки кинопремии, который особенно популярен в США, может состоять из закусок, горячего и холодного блюда, десерта. В России домашние блюда из оскаровского меню будут стоить 10 081 рубль на компанию из 5 человек. "Губернаторский ужин" на одного обойдется в 2 016 рублей", - говорится в сообщении.В эту стоимость входят традиционные для меню "Губернаторского бала" (официального фуршета кинопремии) блюда - маца с копченым лососем и черной икрой, карамелизированная цветная капуста, дамплинги с рикоттой, хрустящие жареные перепелки с домашними солеными огурцами на красных вафлях, а также десерт - шоколадные статуэтки "Оскар", правда, без традиционного напыления из настоящего золота пробы 24 карата.Цены указаны на апрель 2021 года по данным более 65 ритейлеров по всей России."С 1994 года за меню "Губернаторского бала" отвечает Вольфганг Пак - шеф-повар родом из Австрии. Тренд последних оскаровских вечеринок - экологичность: только 30% блюд содержат мясо или рыбу, а на кухне и в зале не используется пластик. В том числе запрещена вода в пластиковых бутылках", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210410/produkty-1727650678.html

https://ria.ru/20210423/tseny-1729608867.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сбермаркет, сша