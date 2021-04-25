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Президент Египта привился от коронавируса
Президент Египта привился от коронавируса
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси сделал прививку от коронавируса, сообщил в воскресенье официальный представитель канцелярии главы государства. РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T15:54
2021-04-25T15:54
2021-04-25T18:05
распространение коронавируса
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российский фонд прямых инвестиций
astrazeneca
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КАИР, 25 апр – РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси сделал прививку от коронавируса, сообщил в воскресенье официальный представитель канцелярии главы государства."Президент Абдель Фаттах ас-Сиси сделал прививку от коронавируса в рамках национальной кампании по вакцинации граждан", - сообщил официальный представитель на своей странице в Facebook.В Египте с 24 января началась кампания по вакцинации медиков от коронавируса, а с 4 марта вакцину могут получить пожилые люди и те, кто страдает хроническими заболеваниями, с апреля начата вакцинация сотрудников туристической отрасли. Используются вакцины Sinopharm и AstraZeneca. На начало апреля были привиты почти 150 тысяч граждан.Начиная с декабря Египет получил в подарок не менее 650 тысяч доз вакцины от коронавируса производства китайской Sinopharm. Министр здравоохранения Египта Хала Зайд заявила в парламенте в феврале, что власти заключили контракты на поставку в общей сложности 100 миллионов доз вакцин от коронавируса от различных производителей.В Египте сейчас зарегистрированы вакцины Sinopharm, CoviShield, "Спутник V" и AstraZeneca, ведутся исследования вакцин других производителей.По данным минздрава, в стране зафиксированы более 218 тысяч случаев заболевания коронавирусом, скончались более 12 тысяч пациентов.В четверг Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что договорился с египетской фармацевтической компанией Minapharm о производстве более 40 миллионов доз российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в год. Запуск запланирован на третий квартал года.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, абдель фаттах ас-сиси, российский фонд прямых инвестиций, astrazeneca , египет, в мире
КАИР, 25 апр – РИА Новости.
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси
сделал прививку от коронавируса, сообщил в воскресенье официальный представитель канцелярии главы государства.
"Президент Абдель Фаттах ас-Сиси сделал прививку от коронавируса в рамках национальной кампании по вакцинации граждан", - сообщил официальный представитель на своей странице в Facebook.
В Египте
с 24 января началась кампания по вакцинации медиков от коронавируса, а с 4 марта вакцину могут получить пожилые люди и те, кто страдает хроническими заболеваниями, с апреля начата вакцинация сотрудников туристической отрасли. Используются вакцины Sinopharm и AstraZeneca
. На начало апреля были привиты почти 150 тысяч граждан.
Начиная с декабря Египет получил в подарок не менее 650 тысяч доз вакцины от коронавируса производства китайской Sinopharm. Министр здравоохранения Египта Хала Зайд заявила в парламенте в феврале, что власти заключили контракты на поставку в общей сложности 100 миллионов доз вакцин от коронавируса от различных производителей.
В Египте сейчас зарегистрированы вакцины Sinopharm, CoviShield, "Спутник V" и AstraZeneca, ведутся исследования вакцин других производителей.
По данным минздрава, в стране зафиксированы более 218 тысяч случаев заболевания коронавирусом, скончались более 12 тысяч пациентов.
В четверг Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ
) сообщил, что договорился с египетской фармацевтической компанией Minapharm о производстве более 40 миллионов доз российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в год. Запуск запланирован на третий квартал года.