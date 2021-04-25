https://ria.ru/20210425/privivka-1729860236.html

Президент Египта привился от коронавируса

Президент Египта привился от коронавируса

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси сделал прививку от коронавируса, сообщил в воскресенье официальный представитель канцелярии главы государства. РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T15:54

2021-04-25T15:54

2021-04-25T18:05

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

абдель фаттах ас-сиси

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astrazeneca

египет

в мире

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КАИР, 25 апр – РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси сделал прививку от коронавируса, сообщил в воскресенье официальный представитель канцелярии главы государства."Президент Абдель Фаттах ас-Сиси сделал прививку от коронавируса в рамках национальной кампании по вакцинации граждан", - сообщил официальный представитель на своей странице в Facebook.В Египте с 24 января началась кампания по вакцинации медиков от коронавируса, а с 4 марта вакцину могут получить пожилые люди и те, кто страдает хроническими заболеваниями, с апреля начата вакцинация сотрудников туристической отрасли. Используются вакцины Sinopharm и AstraZeneca. На начало апреля были привиты почти 150 тысяч граждан.Начиная с декабря Египет получил в подарок не менее 650 тысяч доз вакцины от коронавируса производства китайской Sinopharm. Министр здравоохранения Египта Хала Зайд заявила в парламенте в феврале, что власти заключили контракты на поставку в общей сложности 100 миллионов доз вакцин от коронавируса от различных производителей.В Египте сейчас зарегистрированы вакцины Sinopharm, CoviShield, "Спутник V" и AstraZeneca, ведутся исследования вакцин других производителей.По данным минздрава, в стране зафиксированы более 218 тысяч случаев заболевания коронавирусом, скончались более 12 тысяч пациентов.В четверг Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что договорился с египетской фармацевтической компанией Minapharm о производстве более 40 миллионов доз российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в год. Запуск запланирован на третий квартал года.

https://ria.ru/20210424/vaktsina-1729771896.html

египет

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, абдель фаттах ас-сиси, российский фонд прямых инвестиций, astrazeneca , египет, в мире