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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210425/privivka-1729860236.html
Президент Египта привился от коронавируса
Президент Египта привился от коронавируса
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси сделал прививку от коронавируса, сообщил в воскресенье официальный представитель канцелярии главы государства. РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T15:54
2021-04-25T18:05
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
абдель фаттах ас-сиси
российский фонд прямых инвестиций
astrazeneca
египет
в мире
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КАИР, 25 апр – РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси сделал прививку от коронавируса, сообщил в воскресенье официальный представитель канцелярии главы государства."Президент Абдель Фаттах ас-Сиси сделал прививку от коронавируса в рамках национальной кампании по вакцинации граждан", - сообщил официальный представитель на своей странице в Facebook.В Египте с 24 января началась кампания по вакцинации медиков от коронавируса, а с 4 марта вакцину могут получить пожилые люди и те, кто страдает хроническими заболеваниями, с апреля начата вакцинация сотрудников туристической отрасли. Используются вакцины Sinopharm и AstraZeneca. На начало апреля были привиты почти 150 тысяч граждан.Начиная с декабря Египет получил в подарок не менее 650 тысяч доз вакцины от коронавируса производства китайской Sinopharm. Министр здравоохранения Египта Хала Зайд заявила в парламенте в феврале, что власти заключили контракты на поставку в общей сложности 100 миллионов доз вакцин от коронавируса от различных производителей.В Египте сейчас зарегистрированы вакцины Sinopharm, CoviShield, "Спутник V" и AstraZeneca, ведутся исследования вакцин других производителей.По данным минздрава, в стране зафиксированы более 218 тысяч случаев заболевания коронавирусом, скончались более 12 тысяч пациентов.В четверг Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что договорился с египетской фармацевтической компанией Minapharm о производстве более 40 миллионов доз российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в год. Запуск запланирован на третий квартал года.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, абдель фаттах ас-сиси, российский фонд прямых инвестиций, astrazeneca , египет, в мире

Президент Египта привился от коронавируса

15:54 25.04.2021 (обновлено: 18:05 25.04.2021)
 
© REUTERS / The Egyptian PresidencyПрезидент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси сделал прививку от коронавируса
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси сделал прививку от коронавируса - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© REUTERS / The Egyptian Presidency
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КАИР, 25 апр – РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси сделал прививку от коронавируса, сообщил в воскресенье официальный представитель канцелярии главы государства.
"Президент Абдель Фаттах ас-Сиси сделал прививку от коронавируса в рамках национальной кампании по вакцинации граждан", - сообщил официальный представитель на своей странице в Facebook.
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В Египте с 24 января началась кампания по вакцинации медиков от коронавируса, а с 4 марта вакцину могут получить пожилые люди и те, кто страдает хроническими заболеваниями, с апреля начата вакцинация сотрудников туристической отрасли. Используются вакцины Sinopharm и AstraZeneca. На начало апреля были привиты почти 150 тысяч граждан.
Начиная с декабря Египет получил в подарок не менее 650 тысяч доз вакцины от коронавируса производства китайской Sinopharm. Министр здравоохранения Египта Хала Зайд заявила в парламенте в феврале, что власти заключили контракты на поставку в общей сложности 100 миллионов доз вакцин от коронавируса от различных производителей.
В Египте сейчас зарегистрированы вакцины Sinopharm, CoviShield, "Спутник V" и AstraZeneca, ведутся исследования вакцин других производителей.
По данным минздрава, в стране зафиксированы более 218 тысяч случаев заболевания коронавирусом, скончались более 12 тысяч пациентов.
В четверг Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что договорился с египетской фармацевтической компанией Minapharm о производстве более 40 миллионов доз российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в год. Запуск запланирован на третий квартал года.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАбдель Фаттах ас-СисиРоссийский фонд прямых инвестицийAstraZenecaЕгипетВ мире
 
 
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