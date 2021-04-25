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СМИ: число жертв пожара в больнице в Багдаде возросло до 90 человек
СМИ: число жертв пожара в больнице в Багдаде возросло до 90 человек
В Багдаде из-за пожара в больнице для пациентов с коронавирусом погибли 90 человек, передает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на источники. РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T18:43
2021-04-25T20:50
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ирак
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КАИР, 25 апр — РИА Новости. В Багдаде из-за пожара в больнице для пациентов с коронавирусом погибли 90 человек, передает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на источники.Ранее МВД Ирака сообщало, что жертвами инцидента стали 82 человека, еще 110 пострадали. Семьям погибших выплатят по десять миллионов иракских динаров (около семи тысяч долларов США).По данным СМИ, причиной пожара в больнице "Ибн аль-Хатыб" стал взрыв баллона с кислородом, большинство людей отравились угарным газом. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи отстранил от должности министра здравоохранения и мэра Багдада, распорядившись провести в их отношении расследование.
https://radiosputnik.ria.ru/20210425/bagdad-1729866170.html
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багдад (город), ирак, в мире

СМИ: число жертв пожара в больнице в Багдаде возросло до 90 человек

18:43 25.04.2021 (обновлено: 20:50 25.04.2021)
 
© AP PhotoПожар в больнице в Багдаде (Ирак), где погибло 28 человек
Пожар в больнице в Багдаде (Ирак), где погибло 28 человек - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© AP Photo
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КАИР, 25 апр — РИА Новости. В Багдаде из-за пожара в больнице для пациентов с коронавирусом погибли 90 человек, передает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на источники.
Ранее МВД Ирака сообщало, что жертвами инцидента стали 82 человека, еще 110 пострадали. Семьям погибших выплатят по десять миллионов иракских динаров (около семи тысяч долларов США).
По данным СМИ, причиной пожара в больнице "Ибн аль-Хатыб" стал взрыв баллона с кислородом, большинство людей отравились угарным газом. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи отстранил от должности министра здравоохранения и мэра Багдада, распорядившись провести в их отношении расследование.
На месте пожара в больнице, предназначенной для пациентов с коронавирусной инфекцией, в Багдаде, Ирак - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
16:53
В Ираке заговорили о развале власти после смертельного пожара в Багдаде
 
Багдад (город)ИракВ мире
 
 
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