https://ria.ru/20210425/pozhar-1729876694.html

СМИ: число жертв пожара в больнице в Багдаде возросло до 90 человек

СМИ: число жертв пожара в больнице в Багдаде возросло до 90 человек

В Багдаде из-за пожара в больнице для пациентов с коронавирусом погибли 90 человек, передает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на источники. РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T18:43

2021-04-25T18:43

2021-04-25T20:50

багдад (город)

ирак

в мире

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КАИР, 25 апр — РИА Новости. В Багдаде из-за пожара в больнице для пациентов с коронавирусом погибли 90 человек, передает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на источники.Ранее МВД Ирака сообщало, что жертвами инцидента стали 82 человека, еще 110 пострадали. Семьям погибших выплатят по десять миллионов иракских динаров (около семи тысяч долларов США).По данным СМИ, причиной пожара в больнице "Ибн аль-Хатыб" стал взрыв баллона с кислородом, большинство людей отравились угарным газом. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи отстранил от должности министра здравоохранения и мэра Багдада, распорядившись провести в их отношении расследование.

https://radiosputnik.ria.ru/20210425/bagdad-1729866170.html

багдад (город)

ирак

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2021

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багдад (город), ирак, в мире