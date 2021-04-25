https://ria.ru/20210425/pozhar-1729829652.html

СК начал проверку после гибели ребенка при пожаре в общежитии на Урале

СК начал проверку после гибели ребенка при пожаре в общежитии на Урале

Свердловские следователи начали проверку после гибели ребенка при пожаре в общежитии в городе Сысерть, среди причин возгорания рассматривается неосторожное... РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T10:28

2021-04-25T10:28

2021-04-25T10:28

россия

валерий горелых

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сысерть

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр - РИА Новости. Свердловские следователи начали проверку после гибели ребенка при пожаре в общежитии в городе Сысерть, среди причин возгорания рассматривается неосторожное обращение с огнем и замыкание электропроводки, сообщает пресс-служба регионального СК РФ.По информации МЧС, пожар произошел в 00.03 мск. На площади 30 квадратных метров сгорело домашнее имущество в квартире муниципального жилого дома. Как уточнили в департаменте информационной политики региона, при пожаре погиб один ребенок 2016 года рождения, еще двое 2018 года рождения пострадали."Следственным отделом… организована доследственная проверка по сообщению о гибели 5-летнего мальчика в результате пожара, произошедшего в ночь на 25 апреля 2021 года в комнате общежития по улице Розы Люксембург в городе Сысерти. Следствием СКР совместно с МЧС и полицией выясняются все обстоятельства инцидента", - говорится в сообщении.Уточняется, что в ходе пожарно-технической экспертизы устанавливаются точный очаг и причины возгорания. Сейчас проверяются версии короткого замыкания электропроводки или неосторожное обращение с огнем, отметили в СУСК.Как добавил начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых, семья, в которой произошла трагедия, хоть и полная, но состоит на учете в ПДН территориального ОВД за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию детей – ранее родители неоднократно привлекались к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ. По его словам, в больницу с места происшествия госпитализированы двое близнецов 2018 года рождения с острым отравлением угарным газом, мальчик 2016 года рождения скончался в машине скорой помощи."По одной из отрабатываемых сыщиками версий, пожар мог произойти из-за того, что погибший мальчик играл с зажигалкой, пока родители спали. В результате этого ЧП из здания были эвакуированы 53 человека, в том числе 13 детей", - уточнил Горелых.

https://ria.ru/20210425/pozhar-1729823777.html

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россия

сысерть

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россия, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сысерть, происшествия