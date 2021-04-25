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При пожаре в Свердловской области погиб ребенок
При пожаре в Свердловской области погиб ребенок
Один ребенок погиб, еще двое пострадали при пожаре в квартире одного из домов в городе Сысерть Свердловской области, сообщили журналистам в департаменте... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T09:21
2021-04-25T09:21
евгений куйвашев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
свердловская область
сысерть
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр - РИА Новости. Один ребенок погиб, еще двое пострадали при пожаре в квартире одного из домов в городе Сысерть Свердловской области, сообщили журналистам в департаменте информационной политики региона.По информации МЧС, пожар произошел в 00.03 мск. На площади 30 квадратных метров сгорело домашнее имущество в квартире муниципального жилого дома. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуированы по лестничным маршам 24 человека, в том числе четыре ребенка. В 00.35 мск открытое горение ликвидировано."Возгорание произошло утром 25 апреля в одной из квартир жилого дома на улице Розы Люксембург. В результате погиб один ребенок 2016 года рождения, еще двое – 2018 года рождения – пострадали. Причины и обстоятельства пожара выясняются. Дети госпитализированы в педиатрическое отделение Сысертской ЦРБ. Минздрав контролирует ход лечения", - говорится в сообщении.Отмечается, что администрации муниципалитета поручено оперативно решить все организационные вопросы, в том числе обеспечения временным жильем погорельцев.Как добавили в департаменте, глава региона Евгений Куйвашев потребовал от всех профильных министерств и ведомств, а также глав муниципалитетов уделять особое внимание охране жизни и здоровья детей и многодетных семей, усилить профилактическую работу. Это, напомнил губернатор, не первый за последнее время пожар, унесший жизни детей. Так, в ночь с 14 на 15 апреля в частном доме в селе Бызово Горноуральского городского округа в огне погибли пятеро детей."Задача – сделать все возможное, чтобы каждый ребенок находился и чувствовал себя в полной безопасности: в семье, в школе, в общественных местах. Органам социальной защиты, воспитателям, школьным учителям нужно быть еще более внимательными к детям, к семьям, особенно многодетным. Прошу министерство социальной политики, министерство образования совместно с аппаратом уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области организовать эту работу", - приводит департамент слова Куйвашева.
https://ria.ru/20210424/pozhar-1729767644.html
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евгений куйвашев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), свердловская область, сысерть, происшествия

При пожаре в Свердловской области погиб ребенок

09:21 25.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Буров / Перейти в фотобанкСотрудники пожарной службы тушат пожар в жилом доме в поселке Мосрентген в Новой Москве
Сотрудники пожарной службы тушат пожар в жилом доме в поселке Мосрентген в Новой Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© РИА Новости / Владимир Буров
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр - РИА Новости. Один ребенок погиб, еще двое пострадали при пожаре в квартире одного из домов в городе Сысерть Свердловской области, сообщили журналистам в департаменте информационной политики региона.
По информации МЧС, пожар произошел в 00.03 мск. На площади 30 квадратных метров сгорело домашнее имущество в квартире муниципального жилого дома. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуированы по лестничным маршам 24 человека, в том числе четыре ребенка. В 00.35 мск открытое горение ликвидировано.
Сотрудник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
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При пожаре в кемеровском общежитии погиб человек
"Возгорание произошло утром 25 апреля в одной из квартир жилого дома на улице Розы Люксембург. В результате погиб один ребенок 2016 года рождения, еще двое – 2018 года рождения – пострадали. Причины и обстоятельства пожара выясняются. Дети госпитализированы в педиатрическое отделение Сысертской ЦРБ. Минздрав контролирует ход лечения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что администрации муниципалитета поручено оперативно решить все организационные вопросы, в том числе обеспечения временным жильем погорельцев.
Как добавили в департаменте, глава региона Евгений Куйвашев потребовал от всех профильных министерств и ведомств, а также глав муниципалитетов уделять особое внимание охране жизни и здоровья детей и многодетных семей, усилить профилактическую работу. Это, напомнил губернатор, не первый за последнее время пожар, унесший жизни детей. Так, в ночь с 14 на 15 апреля в частном доме в селе Бызово Горноуральского городского округа в огне погибли пятеро детей.
"Задача – сделать все возможное, чтобы каждый ребенок находился и чувствовал себя в полной безопасности: в семье, в школе, в общественных местах. Органам социальной защиты, воспитателям, школьным учителям нужно быть еще более внимательными к детям, к семьям, особенно многодетным. Прошу министерство социальной политики, министерство образования совместно с аппаратом уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области организовать эту работу", - приводит департамент слова Куйвашева.
Сотрудники противопожарной службы на месте пожара в частном доме в Сургуте (ХМАО), где погибли два ребенка - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
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Евгений КуйвашевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Свердловская областьСысертьПроисшествия
 
 
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