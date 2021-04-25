https://ria.ru/20210425/pozhar-1729823777.html

При пожаре в Свердловской области погиб ребенок

При пожаре в Свердловской области погиб ребенок

Один ребенок погиб, еще двое пострадали при пожаре в квартире одного из домов в городе Сысерть Свердловской области, сообщили журналистам в департаменте... РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T09:21

2021-04-25T09:21

2021-04-25T09:21

евгений куйвашев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

свердловская область

сысерть

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/06/1596321714_0:2:1634:921_1920x0_80_0_0_28e67381236449be1b7c8957d7587a0e.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр - РИА Новости. Один ребенок погиб, еще двое пострадали при пожаре в квартире одного из домов в городе Сысерть Свердловской области, сообщили журналистам в департаменте информационной политики региона.По информации МЧС, пожар произошел в 00.03 мск. На площади 30 квадратных метров сгорело домашнее имущество в квартире муниципального жилого дома. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуированы по лестничным маршам 24 человека, в том числе четыре ребенка. В 00.35 мск открытое горение ликвидировано."Возгорание произошло утром 25 апреля в одной из квартир жилого дома на улице Розы Люксембург. В результате погиб один ребенок 2016 года рождения, еще двое – 2018 года рождения – пострадали. Причины и обстоятельства пожара выясняются. Дети госпитализированы в педиатрическое отделение Сысертской ЦРБ. Минздрав контролирует ход лечения", - говорится в сообщении.Отмечается, что администрации муниципалитета поручено оперативно решить все организационные вопросы, в том числе обеспечения временным жильем погорельцев.Как добавили в департаменте, глава региона Евгений Куйвашев потребовал от всех профильных министерств и ведомств, а также глав муниципалитетов уделять особое внимание охране жизни и здоровья детей и многодетных семей, усилить профилактическую работу. Это, напомнил губернатор, не первый за последнее время пожар, унесший жизни детей. Так, в ночь с 14 на 15 апреля в частном доме в селе Бызово Горноуральского городского округа в огне погибли пятеро детей."Задача – сделать все возможное, чтобы каждый ребенок находился и чувствовал себя в полной безопасности: в семье, в школе, в общественных местах. Органам социальной защиты, воспитателям, школьным учителям нужно быть еще более внимательными к детям, к семьям, особенно многодетным. Прошу министерство социальной политики, министерство образования совместно с аппаратом уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области организовать эту работу", - приводит департамент слова Куйвашева.

https://ria.ru/20210424/pozhar-1729767644.html

https://ria.ru/20210424/pozhar-1729736888.html

свердловская область

сысерть

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений куйвашев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), свердловская область, сысерть, происшествия