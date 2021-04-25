https://ria.ru/20210425/pozhar-1729811386.html

Sky News Arabiya: число жертв пожара в больнице в Багдаде возросло до 23

Sky News Arabiya: число жертв пожара в больнице в Багдаде возросло до 23

Двадцать три человека погибли и десятки пострадали в Багдаде в результате пожара в больнице, предназначенной для пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает... РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T01:23

2021-04-25T01:23

2021-04-25T07:57

багдад (город)

ирак

в мире

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КАИР, 25 апр – РИА Новости. Двадцать три человека погибли и десятки пострадали в Багдаде в результате пожара в больнице, предназначенной для пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает телеканала Sky News Arabiya.Ранее информационный портал "Багдад аль-яум" сообщал о 21 погибшем и 40 пострадавших.По данным телеканала, ссылающегося на медицинские источники, причиной возгорания послужил взрыв баллона с кислородом. Большинство смертей вызваны отравлением угарным газом.

https://ria.ru/20210414/pozhar-1728170948.html

багдад (город)

ирак

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багдад (город), ирак, в мире