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Sky News Arabiya: число жертв пожара в больнице в Багдаде возросло до 23
Sky News Arabiya: число жертв пожара в больнице в Багдаде возросло до 23
Двадцать три человека погибли и десятки пострадали в Багдаде в результате пожара в больнице, предназначенной для пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T01:23
2021-04-25T01:23
2021-04-25T07:57
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КАИР, 25 апр – РИА Новости. Двадцать три человека погибли и десятки пострадали в Багдаде в результате пожара в больнице, предназначенной для пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает телеканала Sky News Arabiya.Ранее информационный портал "Багдад аль-яум" сообщал о 21 погибшем и 40 пострадавших.По данным телеканала, ссылающегося на медицинские источники, причиной возгорания послужил взрыв баллона с кислородом. Большинство смертей вызваны отравлением угарным газом.
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