https://ria.ru/20210425/politika-1729876505.html

Патриарх Кирилл рассказал о своем участии в событиях 1993 года

Патриарх Кирилл рассказал о своем участии в событиях 1993 года

Патриарх Московский и вся Руси Кирилл отказался участвовать в политической борьбе во время политического кризиса октября 1993 года, сообщил он во время... РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T18:41

2021-04-25T18:41

2021-04-25T18:41

религия и мировоззрение

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

борис ельцин

политика

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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл отказался участвовать в политической борьбе во время политического кризиса октября 1993 года, сообщил он во время проповеди в столичном храме Христа Спасителя, текст проповеди опубликован в воскресенье на сайте Русской православной церкви.Политический кризис октября 1993 года – противостояние между тогдашним президентом Борисом Ельциным и Верховным советом, которое закончилось неконституционным указом президента о роспуске парламента, расстрелом из танков здания парламента, уличными боями и гибелью более 150 человек.Патриарх Кирилл отметил, что принимал в этих событиях "непосредственное участие". "Тогда ко мне - а я был постоянным членом Священного синода и председателем Отдела внешних церковных связей, которому было поручено взаимодействие и с правительством, и с общественными организациями, - пришла делегация депутатов с просьбой возглавить политическую борьбу", - рассказал патриарх Кирилл.По его словам, вокруг Белого дома тогда разворачивался "реальный гражданский конфликт". "И я не нашел никаких слов, кроме того, чтобы сказать: весь опыт Церкви Вселенской и Русской свидетельствует о том, что если Церковь становится частью политической борьбы, то у нее сразу появляются политические противники, а ведь среди них могут быть люди православные", - отметил патриарх Кирилл.Из этого, заключил он, следует, что Церковь, борясь за власть, непременно становится фактором разделения народа. "И возникает вопрос: если Церковь, отождествив себя с той или иной политической силой, становится фактором политической борьбы, то разве может она оставаться и авторитетом, и домом, и духовной Матерью для всех? Да никогда! Потому что, подходя к храму, тот или иной человек самого себя спросит: "А здесь мои политические друзья или мои политические противники?". А вот сегодня никто не сможет самому себе задать этот вопрос, подходя к дверям православного храма, - они открыты для всех, для всего народа нашего", - подчеркнул глава Русской церкви.Он напомнил, что в воскресенье в храмах Русской православной церкви встречают праздник Входа Господня в Иерусалим или Вербное воскресенье. Один из 12 главных церковных праздников посвящен прибытию в Иерусалим Иисуса Христа. Согласно Евангелию, Спаситель воскресил четырехдневного мертвеца – Лазаря. Новость об этом уже достигла Иерусалима, когда Иисус Христос прибыл в столицу. Горожане встретили его как царя и спасителя, который, как они ожидали, принесет этой земле в том числе независимость от Римской империи.По словам патриарха, в этот праздник верующим предстает образ Спасителя, "смиренно въезжающего в Иерусалим на ослике", Спасителя, который "отказался от того, чтобы демонстрировать Свою силу".Как ранее пояснил РИА Новости известный православный миссионер, клирик храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский, люди ждали от въезжавшего в Иерусалим Иисуса Христа, что он "сейчас придет, наведет порядок, выгонит ненавистных римских оккупантов", что иудеи начнут жить в раю, причем "здесь и сейчас, на земле". И, когда этого не произошло, отмечает священник, "когда Господь отказался, по сути, занимать это место, которое ему счастливо (народом – ред.) предлагалось", то "воодушевление, ожидание, радость мгновенно превратилось в гнев – и та же толпа через несколько дней кричала – "Распни!".

https://ria.ru/20201006/neozhidanno-1578514478.html

https://ria.ru/20200413/1569958749.html

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патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, борис ельцин, политика