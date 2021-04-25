https://ria.ru/20210425/pogoda-1729823388.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Кратковременный дождь, сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду до 8 градусов тепла ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T09:09
2021-04-25T09:09
2021-04-25T09:09
погода
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Кратковременный дождь, сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду до 8 градусов тепла ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тыловой частью североатлантического циклона. В Москве облачно с неустойчивыми прояснениями, местами возможны кратковременные осадки. Температура воздуха в столице плюс 6-8, в Подмосковье плюс 4-9", — сообщил Тишковец.По его словам, при таких условиях температурный фон окажется на 5 градусов ниже многолетней нормы."Ветер западной четверти 5-10 метров в секунду, порывы до 17 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 742 миллиметра ртутного столба", — добавил синоптик.
https://radiosputnik.ria.ru/20210422/pogoda-1729415513.html
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погода, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество