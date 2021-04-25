https://ria.ru/20210425/pensionery-1729820710.html

В Москве прививки от коронавируса сделали около 400 тысяч пенсионеров

В Москве прививки от коронавируса сделали около 400 тысяч пенсионеров

Около 400 тысяч столичных пенсионеров сделали прививки от коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T08:35

2021-04-25T08:35

2021-04-25T08:35

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Около 400 тысяч столичных пенсионеров сделали прививки от коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.Ранее он сообщил, что с 27 апреля москвичи старше 60 лет, сделавшие первую прививку от коронавируса, могут получить подарочную карту номиналом 1000 баллов и потратить эту сумму в рамках программы "Миллион призов"."Пенсионеры, которые привились раньше, их около 400 тысяч", - сообщил Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество