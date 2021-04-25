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В Москве прививки от коронавируса сделали около 400 тысяч пенсионеров
В Москве прививки от коронавируса сделали около 400 тысяч пенсионеров
Около 400 тысяч столичных пенсионеров сделали прививки от коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T08:35
2021-04-25T08:35
2021-04-25T08:35
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коронавирус covid-19
сергей собянин
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Около 400 тысяч столичных пенсионеров сделали прививки от коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.Ранее он сообщил, что с 27 апреля москвичи старше 60 лет, сделавшие первую прививку от коронавируса, могут получить подарочную карту номиналом 1000 баллов и потратить эту сумму в рамках программы "Миллион призов"."Пенсионеры, которые привились раньше, их около 400 тысяч", - сообщил Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество