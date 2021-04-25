https://ria.ru/20210425/pashinyan-1729823679.html
Пашинян выступит с посланием
Пашинян выступит с посланием
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступит в воскресенье с посланием, сообщила его пресс-секретарь Мане Геворгян. РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T09:18
2021-04-25T09:18
2021-04-25T09:28
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 25 апр - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступит в воскресенье с посланием, сообщила его пресс-секретарь Мане Геворгян."Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня, 25 апреля в 11.00 (10.00 мск) выступит с посланием", - написала пресс-секретарь в Facebook.Она не указала тему выступления, однако ранее сам Пашинян заявлял, что подаст в последнюю декаду апреля в отставку, чтобы запустить механизм внеочередных парламентских выборов.Премьер Армении Никол Пашинян анонсировал ранее проведение внеочередных парламентских выборов 20 июня. Он заявлял, что формально уйдет в отставку в апреле, чтобы запустить механизм роспуска парламента, но будет руководить правительством до выборов. Согласно армянскому законодательству, внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее, чем через 30 дней, и не позднее, чем через 45 дней после роспуска парламента. Механизм роспуска может быть формально запущен после отставки. Парламент будет распущен, если в течение двух недель депутаты дважды не изберут премьера.
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никол пашинян, армения, в мире
ЕРЕВАН, 25 апр - РИА Новости.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
выступит в воскресенье с посланием, сообщила его пресс-секретарь Мане Геворгян.
"Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня, 25 апреля в 11.00 (10.00 мск) выступит с посланием", - написала пресс-секретарь в Facebook
.
Она не указала тему выступления, однако ранее сам Пашинян заявлял, что подаст в последнюю декаду апреля в отставку, чтобы запустить механизм внеочередных парламентских выборов.
Премьер Армении Никол Пашинян анонсировал ранее проведение внеочередных парламентских выборов 20 июня. Он заявлял, что формально уйдет в отставку в апреле, чтобы запустить механизм роспуска парламента, но будет руководить правительством до выборов. Согласно армянскому законодательству, внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее, чем через 30 дней, и не позднее, чем через 45 дней после роспуска парламента. Механизм роспуска может быть формально запущен после отставки. Парламент будет распущен, если в течение двух недель депутаты дважды не изберут премьера.