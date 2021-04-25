https://ria.ru/20210425/otstavka-1729834956.html
Администрация президента Армении получила прошение об отставке Пашиняна
Администрация президента Армении получила прошение об отставке Пашиняна
Администрация президента Армении получила прошение об отставке премьер-министра Никола Пашиняна, сообщила РИА Новости помощница президента Асмик Петросян. РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T11:26
2021-04-25T11:26
2021-04-25T11:33
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 25 апр - РИА Новости. Администрация президента Армении получила прошение об отставке премьер-министра Никола Пашиняна, сообщила РИА Новости помощница президента Асмик Петросян.В воскресенье Пашинян завил, что уходит в отставку для проведения в стране внеочередных парламентских выборов. Он отметил, что в предвыборный период продолжит исполнять обязанности главы правительства."На данный момент мы получили обращение", - сказала Петросян, отвечая на вопрос принял ли уже президент Армен Саркисян отставку правительства.Согласно конституции Армении, президент республики немедленно принимает отставку правительства после подачи премьер-министром прошения или открытия вакансии главы кабмина. Министры продолжают исполнение своих обязанностей до формирования нового правительства.Пашинян анонсировал ранее проведение внеочередных парламентских выборов 20 июня. Он заявлял, что формально уйдет в отставку в апреле, чтобы запустить механизм роспуска парламента, но будет руководить правительством до выборов. Согласно армянскому законодательству, внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее, чем через 30 дней, и не позднее, чем через 45 дней после роспуска парламента. Механизм роспуска может быть формально запущен после отставки. Парламент будет распущен, если в течение двух недель депутаты дважды не изберут премьера.
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никол пашинян, армения, в мире
ЕРЕВАН, 25 апр - РИА Новости.
Администрация президента Армении
получила прошение об отставке премьер-министра Никола Пашиняна
, сообщила РИА Новости помощница президента Асмик Петросян.
В воскресенье Пашинян завил, что уходит в отставку для проведения в стране внеочередных парламентских выборов. Он отметил, что в предвыборный период продолжит исполнять обязанности главы правительства.
"На данный момент мы получили обращение", - сказала Петросян, отвечая на вопрос принял ли уже президент Армен Саркисян
отставку правительства.
Согласно конституции Армении, президент республики немедленно принимает отставку правительства после подачи премьер-министром прошения или открытия вакансии главы кабмина. Министры продолжают исполнение своих обязанностей до формирования нового правительства.
Пашинян анонсировал ранее проведение внеочередных парламентских выборов 20 июня. Он заявлял, что формально уйдет в отставку в апреле, чтобы запустить механизм роспуска парламента, но будет руководить правительством до выборов. Согласно армянскому законодательству, внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее, чем через 30 дней, и не позднее, чем через 45 дней после роспуска парламента. Механизм роспуска может быть формально запущен после отставки. Парламент будет распущен, если в течение двух недель депутаты дважды не изберут премьера.