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Под Пензой задержали подозреваемого по делу об отравлении детей хлором
Под Пензой задержали подозреваемого по делу об отравлении детей хлором
Подозреваемый по делу об отравлении детей хлором в бассейне в Пензенской области задержан, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T10:43
2021-04-25T10:43
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
пензенская область
происшествия
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Подозреваемый по делу об отравлении детей хлором в бассейне в Пензенской области задержан, сообщается на сайте СК РФ.Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела об отравлении детей хлором в Пензенской области."По подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших отравление хлором детей в бассейне Нижнего Ломова, следствием задержан заместитель директора МБОУ ДО ДЮСШ Нижнеломовского района", - говорится в сообщении.Установлено, что днем 24 апреля в ходе занятий плаванием в бассейне Нижнего Ломова 21 ребенок 2004-2013 годов рождения получили отравление хлором разной степени тяжести, 20 детей находятся в лечебных учреждениях.Отмечается, что в настоящее время выполняются следственные действия с участием подозреваемого, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.
https://ria.ru/20210416/otravlenie-1728526333.html
пензенская область
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следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, пензенская область, происшествия

Под Пензой задержали подозреваемого по делу об отравлении детей хлором

10:43 25.04.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Подозреваемый по делу об отравлении детей хлором в бассейне в Пензенской области задержан, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела об отравлении детей хлором в Пензенской области.
"По подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших отравление хлором детей в бассейне Нижнего Ломова, следствием задержан заместитель директора МБОУ ДО ДЮСШ Нижнеломовского района", - говорится в сообщении.
Установлено, что днем 24 апреля в ходе занятий плаванием в бассейне Нижнего Ломова 21 ребенок 2004-2013 годов рождения получили отравление хлором разной степени тяжести, 20 детей находятся в лечебных учреждениях.
Отмечается, что в настоящее время выполняются следственные действия с участием подозреваемого, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.
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Следственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинПензенская областьПроисшествия
 
 
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