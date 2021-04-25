https://ria.ru/20210425/otravlenie-1729831467.html

Под Пензой задержали подозреваемого по делу об отравлении детей хлором

Под Пензой задержали подозреваемого по делу об отравлении детей хлором

Подозреваемый по делу об отравлении детей хлором в бассейне в Пензенской области задержан, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T10:43

2021-04-25T10:43

2021-04-25T10:43

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

пензенская область

происшествия

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Подозреваемый по делу об отравлении детей хлором в бассейне в Пензенской области задержан, сообщается на сайте СК РФ.Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела об отравлении детей хлором в Пензенской области."По подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших отравление хлором детей в бассейне Нижнего Ломова, следствием задержан заместитель директора МБОУ ДО ДЮСШ Нижнеломовского района", - говорится в сообщении.Установлено, что днем 24 апреля в ходе занятий плаванием в бассейне Нижнего Ломова 21 ребенок 2004-2013 годов рождения получили отравление хлором разной степени тяжести, 20 детей находятся в лечебных учреждениях.Отмечается, что в настоящее время выполняются следственные действия с участием подозреваемого, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

https://ria.ru/20210416/otravlenie-1728526333.html

пензенская область

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2021

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следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, пензенская область, происшествия