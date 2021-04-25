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NYT: владелец боеприпасов во Врбетице признал поставки оружия на Украину
NYT: владелец боеприпасов во Врбетице признал поставки оружия на Украину
Болгарский торговец оружием Эмилиан Гебрев признал, что поставлял вооружение на Украину в разгар конфликта на востоке страны в 2014 году, а также подтвердил,... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T11:54
2021-04-25T11:55
чехия
болгария
украина
в мире
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Болгарский торговец оружием Эмилиан Гебрев признал, что поставлял вооружение на Украину в разгар конфликта на востоке страны в 2014 году, а также подтвердил, что хранил боеприпасы на складах в чешском Врбетице, сообщает издание New York Times.В электронном направленном изданию сообщении Гебрев признал, что хранил боеприпасы на чешском оружейном складе, на котором в 2014 году в результате взрывов погибли два человека. Чешские власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными.Как сообщает издание, Гебрев также "признал то, что давно отрицал": его компания EMCO отправляла военную технику на Украину после 2014 года. Как сообщает газета, ранее Гебрев утверждал, что прекратил экспорт боеприпасов в страну в начале конфликта в 2014 году. Однако в пятницу он признал, что EMCO подписала контракт с "уполномоченными украинскими компаниями" в конце 2014 года, пишет New York Times.Газета отмечает также, что ранее Гебрев заявлял, что оружие, хранящееся на чешских складах, не предназначалось для Украины.Официальные источники издания на Украине на условиях анонимности рассказали, что EMCO подписала в 2014 году контракт на поставку артиллерийских боеприпасов для украинских военных. Согласно источникам, на ящиках с боеприпасами была пометка, которая должна была скрыть их истинное местоназначение - они якобы направлялись в Таиланд. Гебрев неправильную маркировку, однако, отрицает.По словам источника, "российское правительство обнаружило поставки и потребовало от правительства Болгарии положить им конец".Ранее сообщалось, что болгарская прокуратура выдвинула заочные обвинения в отношении трех граждан России в покушении на убийство граждан Болгарии в 2015 году, в том числе на Эмилиана Гебрева, путем отравления фосфорорганическим веществом, они объявлены в международный розыск.Как ранее сообщали в прокуратуре, болгарский бизнесмен Эмилиан Гебрев 28 апреля 2015 года ужинал с партнерами в одном из ресторанов Софии, он резко почувствовал недомогание и был доставлен в больницу, 1 мая того же года было возбуждено дело о покушении на убийство. Сын Гебрева 4 мая также был госпитализирован с похожими симптомами, после чего специалисты провели необходимую экспертизу в автомобиле бизнесмена, в его доме и офисе.В ходе расследования были обнаружены следы хлорпирифоса - крайне ядовитого вещества, которое используют для борьбы с вредителями. Хлорпирифос в небольших количествах содержался в салате, который ел пострадавший. Расследование установило, что вещество было в салате в минимальных количествах и не смогло бы привести к столь сильной интоксикации и тяжелому состоянию, в котором находился Гебрев.Подозреваемый в якобы имевшем место покушении на Гебрева так и не был установлен, расследование по делу было приостановлено в 2016 году. Однако в 2018 году Гебрев после случая с отравлением в Великобритании экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии направил в прокуратуру письмо, в котором говорилось, что у него "есть основания полагать", что яд в болгарском деле был из того же семейства, что и использованный в Солсбери. По просьбе потерпевшего расследование было возобновлено 15 октября того же года.Комментируя информацию о том, что болгарская прокуратура обвиняет трех граждан России в покушении на убийство граждан Болгарии, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в случае уголовных разбирательств в отношении граждан иностранных государств страны должны взаимодействовать по линии правоохранительных органов.
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чехия, болгария, украина, в мире

NYT: владелец боеприпасов во Врбетице признал поставки оружия на Украину

11:54 25.04.2021 (обновлено: 11:55 25.04.2021)
 
© REUTERS / David W CernyПолицейский кордон напротив Российского посольства в Праге, во время акции протеста, связанной с объявленной причастностью России ко взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году
Полицейский кордон напротив Российского посольства в Праге, во время акции протеста, связанной с объявленной причастностью России ко взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© REUTERS / David W Cerny
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Болгарский торговец оружием Эмилиан Гебрев признал, что поставлял вооружение на Украину в разгар конфликта на востоке страны в 2014 году, а также подтвердил, что хранил боеприпасы на складах в чешском Врбетице, сообщает издание New York Times.
В электронном направленном изданию сообщении Гебрев признал, что хранил боеприпасы на чешском оружейном складе, на котором в 2014 году в результате взрывов погибли два человека. Чешские власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными.
Как сообщает издание, Гебрев также "признал то, что давно отрицал": его компания EMCO отправляла военную технику на Украину после 2014 года. Как сообщает газета, ранее Гебрев утверждал, что прекратил экспорт боеприпасов в страну в начале конфликта в 2014 году. Однако в пятницу он признал, что EMCO подписала контракт с "уполномоченными украинскими компаниями" в конце 2014 года, пишет New York Times.
Газета отмечает также, что ранее Гебрев заявлял, что оружие, хранящееся на чешских складах, не предназначалось для Украины.
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Официальные источники издания на Украине на условиях анонимности рассказали, что EMCO подписала в 2014 году контракт на поставку артиллерийских боеприпасов для украинских военных. Согласно источникам, на ящиках с боеприпасами была пометка, которая должна была скрыть их истинное местоназначение - они якобы направлялись в Таиланд. Гебрев неправильную маркировку, однако, отрицает.
По словам источника, "российское правительство обнаружило поставки и потребовало от правительства Болгарии положить им конец".
Ранее сообщалось, что болгарская прокуратура выдвинула заочные обвинения в отношении трех граждан России в покушении на убийство граждан Болгарии в 2015 году, в том числе на Эмилиана Гебрева, путем отравления фосфорорганическим веществом, они объявлены в международный розыск.
Как ранее сообщали в прокуратуре, болгарский бизнесмен Эмилиан Гебрев 28 апреля 2015 года ужинал с партнерами в одном из ресторанов Софии, он резко почувствовал недомогание и был доставлен в больницу, 1 мая того же года было возбуждено дело о покушении на убийство. Сын Гебрева 4 мая также был госпитализирован с похожими симптомами, после чего специалисты провели необходимую экспертизу в автомобиле бизнесмена, в его доме и офисе.
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В ходе расследования были обнаружены следы хлорпирифоса - крайне ядовитого вещества, которое используют для борьбы с вредителями. Хлорпирифос в небольших количествах содержался в салате, который ел пострадавший. Расследование установило, что вещество было в салате в минимальных количествах и не смогло бы привести к столь сильной интоксикации и тяжелому состоянию, в котором находился Гебрев.
Подозреваемый в якобы имевшем место покушении на Гебрева так и не был установлен, расследование по делу было приостановлено в 2016 году. Однако в 2018 году Гебрев после случая с отравлением в Великобритании экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии направил в прокуратуру письмо, в котором говорилось, что у него "есть основания полагать", что яд в болгарском деле был из того же семейства, что и использованный в Солсбери. По просьбе потерпевшего расследование было возобновлено 15 октября того же года.
Комментируя информацию о том, что болгарская прокуратура обвиняет трех граждан России в покушении на убийство граждан Болгарии, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в случае уголовных разбирательств в отношении граждан иностранных государств страны должны взаимодействовать по линии правоохранительных органов.
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