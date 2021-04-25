https://ria.ru/20210425/obrushenie-1729837964.html

На Нахимовском проспекте в Москве обрушились строительные леса

На Нахимовском проспекте в Москве обрушились строительные леса

Строительные леса частично обрушились на Нахимовском проспекте в Москве, сведений о пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС Москвы. РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T12:13

2021-04-25T12:13

2021-04-25T12:16

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Строительные леса частично обрушились на Нахимовском проспекте в Москве, сведений о пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС Москвы."В 11.18, поступило сообщение о частичном обрушении строительных лесов на стройке по адресу: Нахимовский проспект, напротив дома 38", - говорится в сообщении.Как уточнили в пресс-службе, помощь МЧС не требуется, сведений о пострадавших не поступало.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия