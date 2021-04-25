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На Нахимовском проспекте в Москве обрушились строительные леса
На Нахимовском проспекте в Москве обрушились строительные леса
Строительные леса частично обрушились на Нахимовском проспекте в Москве, сведений о пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС Москвы. РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T12:13
2021-04-25T12:13
2021-04-25T12:16
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Строительные леса частично обрушились на Нахимовском проспекте в Москве, сведений о пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС Москвы."В 11.18, поступило сообщение о частичном обрушении строительных лесов на стройке по адресу: Нахимовский проспект, напротив дома 38", - говорится в сообщении.Как уточнили в пресс-службе, помощь МЧС не требуется, сведений о пострадавших не поступало.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия