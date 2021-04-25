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Мясников рассказал, как уберечь себя от "тихого убийцы"
Мясников рассказал, как уберечь себя от "тихого убийцы"
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, как бороться с остеопорозом, который часто называют "тихим убийцей". РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T16:06
2021-04-25T18:58
александр мясников (врач)
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, как бороться с остеопорозом, который часто называют "тихим убийцей".По словам медика, в мире от этого заболевания страдают каждая третья женщина и каждый пятый мужчина в возрасте от 50 лет. Самым опасным последствием остеопороза считаются переломы костей. В первую очередь Мясников напомнил о необходимости приема кальция для постменопаузальных женщин: один грамм в день до менопаузы и полтора — после. Это поможет предотвратить потерю костной массы."Причем одна половина должна быть в таблетках, а другая поступать вместе с пищей. Только так кальций может дойти до костей. Введите в свой рацион молоко, йогурты, сыр, творог и апельсиновый сок", — подчеркнул врач.Специалист перечислил факторы риска развития остеопороза, среди которых: низкая масса тела или низкий индекс массы тела, низкая физическая активность, а также частые падения и вредные привычки. По словам Мясникова, хроническое курение снижает костную массу в среднем на десять процентов, что приводит к разрушению костей.Подросткам медик напомнил о важности физических нагрузок во избежание проблем с костями в будущем. Он также подчеркнул, что употребление сладких газированных напитков и переедание препятствуют набору костной массы.
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александр мясников (врач), здоровье - общество, общество

Мясников рассказал, как уберечь себя от "тихого убийцы"

16:06 25.04.2021 (обновлено: 18:58 25.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, как бороться с остеопорозом, который часто называют "тихим убийцей".
По словам медика, в мире от этого заболевания страдают каждая третья женщина и каждый пятый мужчина в возрасте от 50 лет. Самым опасным последствием остеопороза считаются переломы костей.
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24 апреля, 18:19
Мясников назвал опасную ошибку при гипертонии
В первую очередь Мясников напомнил о необходимости приема кальция для постменопаузальных женщин: один грамм в день до менопаузы и полтора — после. Это поможет предотвратить потерю костной массы.
"Причем одна половина должна быть в таблетках, а другая поступать вместе с пищей. Только так кальций может дойти до костей. Введите в свой рацион молоко, йогурты, сыр, творог и апельсиновый сок", — подчеркнул врач.
Специалист перечислил факторы риска развития остеопороза, среди которых: низкая масса тела или низкий индекс массы тела, низкая физическая активность, а также частые падения и вредные привычки. По словам Мясникова, хроническое курение снижает костную массу в среднем на десять процентов, что приводит к разрушению костей.
Подросткам медик напомнил о важности физических нагрузок во избежание проблем с костями в будущем. Он также подчеркнул, что употребление сладких газированных напитков и переедание препятствуют набору костной массы.
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