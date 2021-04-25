https://ria.ru/20210425/myasnikov-1729861414.html

Мясников рассказал, как уберечь себя от "тихого убийцы"

Мясников рассказал, как уберечь себя от "тихого убийцы"

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, как бороться с остеопорозом, который часто называют "тихим убийцей". РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T16:06

2021-04-25T16:06

2021-04-25T18:58

александр мясников (врач)

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, как бороться с остеопорозом, который часто называют "тихим убийцей".По словам медика, в мире от этого заболевания страдают каждая третья женщина и каждый пятый мужчина в возрасте от 50 лет. Самым опасным последствием остеопороза считаются переломы костей. В первую очередь Мясников напомнил о необходимости приема кальция для постменопаузальных женщин: один грамм в день до менопаузы и полтора — после. Это поможет предотвратить потерю костной массы."Причем одна половина должна быть в таблетках, а другая поступать вместе с пищей. Только так кальций может дойти до костей. Введите в свой рацион молоко, йогурты, сыр, творог и апельсиновый сок", — подчеркнул врач.Специалист перечислил факторы риска развития остеопороза, среди которых: низкая масса тела или низкий индекс массы тела, низкая физическая активность, а также частые падения и вредные привычки. По словам Мясникова, хроническое курение снижает костную массу в среднем на десять процентов, что приводит к разрушению костей.Подросткам медик напомнил о важности физических нагрузок во избежание проблем с костями в будущем. Он также подчеркнул, что употребление сладких газированных напитков и переедание препятствуют набору костной массы.

https://ria.ru/20210424/gipertoniya-1729785834.html

https://ria.ru/20210425/faktor-1729840624.html

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александр мясников (врач), здоровье - общество, общество