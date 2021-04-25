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Бирюков рассказал об украшении Москвы цветами
Бирюков рассказал об украшении Москвы цветами
Около 54 миллионов цветов украсят московские улицы, площади и скверы в этом году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T09:09
2021-04-25T09:09
петр бирюков
большой театр
москва
общество
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Около 54 миллионов цветов украсят московские улицы, площади и скверы в этом году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Самые большие и красивые цветники традиционно появятся на Манежной площади, в сквере у Большого театра, на улице Новый Арбат, Триумфальной площади, Кутузовском проспекте и в парке Победы на Поклонной горе. Общая площадь городских клумб превысит 800 тысяч квадратных метров. Благодаря поэтапной высадке растений, они будут радовать москвичей и гостей столицы до поздней осени", - сообщил Бирюков журналистам.Заместитель мэра рассказал, что к майским праздникам в столице распустятся 12 миллионов тюльпанов, луковицы которых высадили еще осенью прошлого года на общей площади свыше 200 тысяч квадратных метров."Началась высадка около 4 миллионов саженцев виолы, в конце мая - начале июня на городских клумбах появятся 35 миллионов однолетников. Затем в зависимости от погоды продолжится высадка многолетних цветов, среди которых много роз и пионов. Общее количество этой рассады составит свыше 1,2 миллиона штук", - рассказал заммэра.По его словам, концепция тематических клумб будет посвящена Году науки и технологий. Рассаду высадят в виде надписей "наука" и "техника", изобразят из цветов фигуры ДНК, атомов и шестеренок. Именно так оформят цветники вдоль Рублевского и Варшавского шоссе, на площади Гагарина, пересечении Николоямской набережной с улицей Земляной вал.Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что всю цветочную рассаду для города выращивают в теплицах ГБУ "Озеленение"."Количество и ассортимент растений определяют на этапе проектирования клумб в соответствии с концепцией и художественным решением цветочного оформления. При этом учитываются не только внешний вид растений, но и их качество - все сорта адаптированы к климатическим условиям Москвы и гипоаллергенны", - отметил заммэра.
https://ria.ru/20210424/subbotnik-1729742267.html
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петр бирюков, большой театр, москва, общество

Бирюков рассказал об украшении Москвы цветами

09:09 25.04.2021
 
© Фото : Департамент ЖКХ МосквыПарк "Зарядье"
Парк Зарядье - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© Фото : Департамент ЖКХ Москвы
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Около 54 миллионов цветов украсят московские улицы, площади и скверы в этом году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Самые большие и красивые цветники традиционно появятся на Манежной площади, в сквере у Большого театра, на улице Новый Арбат, Триумфальной площади, Кутузовском проспекте и в парке Победы на Поклонной горе. Общая площадь городских клумб превысит 800 тысяч квадратных метров. Благодаря поэтапной высадке растений, они будут радовать москвичей и гостей столицы до поздней осени", - сообщил Бирюков журналистам.
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Заместитель мэра рассказал, что к майским праздникам в столице распустятся 12 миллионов тюльпанов, луковицы которых высадили еще осенью прошлого года на общей площади свыше 200 тысяч квадратных метров.
"Началась высадка около 4 миллионов саженцев виолы, в конце мая - начале июня на городских клумбах появятся 35 миллионов однолетников. Затем в зависимости от погоды продолжится высадка многолетних цветов, среди которых много роз и пионов. Общее количество этой рассады составит свыше 1,2 миллиона штук", - рассказал заммэра.
По его словам, концепция тематических клумб будет посвящена Году науки и технологий. Рассаду высадят в виде надписей "наука" и "техника", изобразят из цветов фигуры ДНК, атомов и шестеренок. Именно так оформят цветники вдоль Рублевского и Варшавского шоссе, на площади Гагарина, пересечении Николоямской набережной с улицей Земляной вал.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что всю цветочную рассаду для города выращивают в теплицах ГБУ "Озеленение".
"Количество и ассортимент растений определяют на этапе проектирования клумб в соответствии с концепцией и художественным решением цветочного оформления. При этом учитываются не только внешний вид растений, но и их качество - все сорта адаптированы к климатическим условиям Москвы и гипоаллергенны", - отметил заммэра.
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Петр БирюковБольшой театрМоскваОбщество
 
 
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