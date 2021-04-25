https://ria.ru/20210425/mortal-1729687551.html
Боевик "Мортал Комбат" получил "гнилой" рейтинг на сайте Rotten Tomatoes
Боевик "Мортал Комбат" получил "гнилой" рейтинг на сайте Rotten Tomatoes
2021-04-25T05:13
2021-04-25T05:13
2021-04-25T05:13
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Боевик Саймона Маккуойда "Мортал Комбат", премьера которого состоялась в эту пятницу в США, Канаде и ряде других стран, получил на популярном сайте-агрегаторе по сбору рецензий Rotten Tomatoes "гнилой" рейтинг. Критики оценили экранизацию одноименной видеоигры всего на 54 процента "свежести", что считается низким результатом. На данном веб-сайте фильм или сериал считается успешным, когда набирает от 60 процентов и выше положительных отзывов. По мнению авторов рецензий, картину испортил плохой сюжет, который не спасли даже удачные боевые сцены. Хотя и к ним некоторые критики придрались, назвав чересчур "жестокими" и "кровожадными". Российские зрители (в отечественных кинотеатров премьеры фильма состоялась 8 апреля. — Прим. ред.) приняли ленту немного теплее. Например, на сайте "Кинопоиск" боевик заработал 6,6 баллов из десяти возможных, а на film.ru — 6,9.В комментариях зрители, которым понравился приключенческий боевик, отметили, что создатели "Мортал Комбат" отлично передали мир видеоигры, а актеры правдоподобно изобразили известных персонажей.
https://ria.ru/20210423/serial-1729507159.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
канада, сша, кино и сериалы, новости культуры
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости.
Боевик Саймона Маккуойда "Мортал Комбат", премьера которого состоялась в эту пятницу в США, Канаде и ряде других стран, получил
на популярном сайте-агрегаторе по сбору рецензий Rotten Tomatoes "гнилой" рейтинг.
Критики оценили экранизацию одноименной видеоигры всего на 54 процента "свежести", что считается низким результатом. На данном веб-сайте фильм или сериал считается успешным, когда набирает от 60 процентов и выше положительных отзывов.
По мнению авторов рецензий, картину испортил плохой сюжет, который не спасли даже удачные боевые сцены. Хотя и к ним некоторые критики придрались, назвав чересчур "жестокими" и "кровожадными".
Российские зрители (в отечественных кинотеатров премьеры фильма состоялась 8 апреля. — Прим. ред.) приняли ленту немного теплее. Например, на сайте "Кинопоиск" боевик заработал
6,6 баллов из десяти возможных, а на film.ru
— 6,9.
В комментариях зрители, которым понравился приключенческий боевик, отметили, что создатели "Мортал Комбат" отлично передали мир видеоигры, а актеры правдоподобно изобразили известных персонажей.