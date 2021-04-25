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Министр экономики Германии призвал не политизировать "Северный поток — 2"
Министр экономики Германии призвал не политизировать "Северный поток — 2"
Министр экономики Германии Петер Альтмайер в интервью изданиям медиагруппы Funke призвал не связывать проект "Северный поток — 2" с "отдельными случаями", в том РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T02:59
2021-04-25T09:47
россия
северный поток — 2
петер альтмайер
бруно лепру
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
москва
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Министр экономики Германии Петер Альтмайер в интервью изданиям медиагруппы Funke призвал не связывать проект "Северный поток — 2" с "отдельными случаями", в том числе с ситуацией с Алексеем Навальным.Глава ведомства подчеркнул, что за 50 лет "поставки природного газа никогда не служили политическим оружием" в отношениях Востока и Запада.Альтмайер также напомнил об интересах Украины. Он пообещал, что транзит газа через ее территорию продолжится и после завершения строительства."Строя так называемые терминалы сжиженного газа, мы также обеспечиваем себе возможность в любой момент проявить независимость от газа, поступающего через трубопровод, если Россия попытается оказать политическое давление с помощью газа", — заявил министр.Альтмайер также призвал к немедленному освобождению Алексея Навального."Я призываю Россию соблюдать международные стандарты прав человека также в случае Навального", — заключил он.МИД расценил заявления Берлина по Алексею Навальному как попытку дестабилизировать обстановку в России перед выборами в Госдуму. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не считает здоровье осужденных в стране темой для интереса иностранных государств.Навальный, которому в феврале Симоновский суд Москвы отменил условный срок по делу компании "Ив Роше", назначив 3,5 года колонии общего режима, 31 марта написал в Instagram, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача". Адвокат Ольга Михайлова заявила, что у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь.Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова ранее сообщила журналистам, что Навального посещали гражданские врачи, не из системы ФСИН. По ее словам, есть их заключение, что с согласия пациента продолжаются капельницы питательной смеси, и она "пока никаких серьезных опасений в этом заключении не нашла".
https://ria.ru/20210425/frg-1729811057.html
https://ria.ru/20210206/evropa-1596227201.html
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россия, северный поток — 2, петер альтмайер, бруно лепру, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, москва, германия, берлин (город), украина, в мире

Министр экономики Германии призвал не политизировать "Северный поток — 2"

02:59 25.04.2021 (обновлено: 09:47 25.04.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Министр экономики Германии Петер Альтмайер в интервью изданиям медиагруппы Funke призвал не связывать проект "Северный поток — 2" с "отдельными случаями", в том числе с ситуацией с Алексеем Навальным.

"Мы должны проводить оценку строительства и завершения газопровода и принимать решения вне зависимости от отдельных случаев", — заявил он.

Глава ведомства подчеркнул, что за 50 лет "поставки природного газа никогда не служили политическим оружием" в отношениях Востока и Запада.
Альтмайер также напомнил об интересах Украины. Он пообещал, что транзит газа через ее территорию продолжится и после завершения строительства.
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"Строя так называемые терминалы сжиженного газа, мы также обеспечиваем себе возможность в любой момент проявить независимость от газа, поступающего через трубопровод, если Россия попытается оказать политическое давление с помощью газа", — заявил министр.
Альтмайер также призвал к немедленному освобождению Алексея Навального.
"Я призываю Россию соблюдать международные стандарты прав человека также в случае Навального", — заключил он.
МИД расценил заявления Берлина по Алексею Навальному как попытку дестабилизировать обстановку в России перед выборами в Госдуму. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не считает здоровье осужденных в стране темой для интереса иностранных государств.
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Навальный, которому в феврале Симоновский суд Москвы отменил условный срок по делу компании "Ив Роше", назначив 3,5 года колонии общего режима, 31 марта написал в Instagram, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача". Адвокат Ольга Михайлова заявила, что у блогера болят нога и спина.
Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова ранее сообщила журналистам, что Навального посещали гражданские врачи, не из системы ФСИН. По ее словам, есть их заключение, что с согласия пациента продолжаются капельницы питательной смеси, и она "пока никаких серьезных опасений в этом заключении не нашла".
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РоссияСеверный поток — 2Петер АльтмайерБруно ЛепруАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)Госдума РФМоскваГерманияБерлин (город)УкраинаВ мире
 
 
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