https://ria.ru/20210425/ministr-1729812943.html

Министр экономики Германии призвал не политизировать "Северный поток — 2"

Министр экономики Германии призвал не политизировать "Северный поток — 2"

Министр экономики Германии Петер Альтмайер в интервью изданиям медиагруппы Funke призвал не связывать проект "Северный поток — 2" с "отдельными случаями", в том РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T02:59

2021-04-25T02:59

2021-04-25T09:47

россия

северный поток — 2

петер альтмайер

бруно лепру

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

госдума рф

москва

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Министр экономики Германии Петер Альтмайер в интервью изданиям медиагруппы Funke призвал не связывать проект "Северный поток — 2" с "отдельными случаями", в том числе с ситуацией с Алексеем Навальным.Глава ведомства подчеркнул, что за 50 лет "поставки природного газа никогда не служили политическим оружием" в отношениях Востока и Запада.Альтмайер также напомнил об интересах Украины. Он пообещал, что транзит газа через ее территорию продолжится и после завершения строительства."Строя так называемые терминалы сжиженного газа, мы также обеспечиваем себе возможность в любой момент проявить независимость от газа, поступающего через трубопровод, если Россия попытается оказать политическое давление с помощью газа", — заявил министр.Альтмайер также призвал к немедленному освобождению Алексея Навального."Я призываю Россию соблюдать международные стандарты прав человека также в случае Навального", — заключил он.МИД расценил заявления Берлина по Алексею Навальному как попытку дестабилизировать обстановку в России перед выборами в Госдуму. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не считает здоровье осужденных в стране темой для интереса иностранных государств.Навальный, которому в феврале Симоновский суд Москвы отменил условный срок по делу компании "Ив Роше", назначив 3,5 года колонии общего режима, 31 марта написал в Instagram, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача". Адвокат Ольга Михайлова заявила, что у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь.Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова ранее сообщила журналистам, что Навального посещали гражданские врачи, не из системы ФСИН. По ее словам, есть их заключение, что с согласия пациента продолжаются капельницы питательной смеси, и она "пока никаких серьезных опасений в этом заключении не нашла".

https://ria.ru/20210425/frg-1729811057.html

https://ria.ru/20210206/evropa-1596227201.html

https://ria.ru/20210423/potok-1729591209.html

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