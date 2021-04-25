Министр экономики Германии призвал не политизировать "Северный поток — 2"
02:59 25.04.2021 (обновлено: 09:47 25.04.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Министр экономики Германии Петер Альтмайер в интервью изданиям медиагруппы Funke призвал не связывать проект "Северный поток — 2" с "отдельными случаями", в том числе с ситуацией с Алексеем Навальным.
"Мы должны проводить оценку строительства и завершения газопровода и принимать решения вне зависимости от отдельных случаев", — заявил он.
Глава ведомства подчеркнул, что за 50 лет "поставки природного газа никогда не служили политическим оружием" в отношениях Востока и Запада.
Альтмайер также напомнил об интересах Украины. Он пообещал, что транзит газа через ее территорию продолжится и после завершения строительства.
"Строя так называемые терминалы сжиженного газа, мы также обеспечиваем себе возможность в любой момент проявить независимость от газа, поступающего через трубопровод, если Россия попытается оказать политическое давление с помощью газа", — заявил министр.
Альтмайер также призвал к немедленному освобождению Алексея Навального.
"Я призываю Россию соблюдать международные стандарты прав человека также в случае Навального", — заключил он.
МИД расценил заявления Берлина по Алексею Навальному как попытку дестабилизировать обстановку в России перед выборами в Госдуму. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не считает здоровье осужденных в стране темой для интереса иностранных государств.
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Навальный, которому в феврале Симоновский суд Москвы отменил условный срок по делу компании "Ив Роше", назначив 3,5 года колонии общего режима, 31 марта написал в Instagram, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача". Адвокат Ольга Михайлова заявила, что у блогера болят нога и спина.
Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова ранее сообщила журналистам, что Навального посещали гражданские врачи, не из системы ФСИН. По ее словам, есть их заключение, что с согласия пациента продолжаются капельницы питательной смеси, и она "пока никаких серьезных опасений в этом заключении не нашла".