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Движение на участке серой ветки московского метро восстановили
Движение на участке серой ветки московского метро восстановили
Движение на участке Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро, где на путях оказался человек, восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T15:23
2021-04-25T16:22
москва
московский метрополитен
происшествия
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Движение на участке Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро, где на путях оказался человек, восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Ранее сообщалось, что движение на участке "серой" ветки московского метро от станции "Бульвар Дмитрия Донского" до станции "Нагорная" ограничено из-за человека на путях."На Серпуховско-Тимирязевской линии (9) восстановлено движение. Необходимо некоторое время, чтобы войти в график", - говорится в сообщении ведомства.
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москва, московский метрополитен, происшествия

Движение на участке серой ветки московского метро восстановили

15:23 25.04.2021 (обновлено: 16:22 25.04.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЛоготип Московского метрополитена на входе в вестибюль станции "Пражская"
Логотип Московского метрополитена на входе в вестибюль станции Пражская - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Движение на участке Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро, где на путях оказался человек, восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее сообщалось, что движение на участке "серой" ветки московского метро от станции "Бульвар Дмитрия Донского" до станции "Нагорная" ограничено из-за человека на путях.
"На Серпуховско-Тимирязевской линии (9) восстановлено движение. Необходимо некоторое время, чтобы войти в график", - говорится в сообщении ведомства.
Пассажир на станции Пражская Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
Вчера, 14:53
На серой ветке московского метро ограничили движение
 
МоскваМосковский метрополитенПроисшествия
 
 
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