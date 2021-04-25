https://ria.ru/20210425/metropoliten-1729855730.html

Движение на участке серой ветки московского метро восстановили

Движение на участке серой ветки московского метро восстановили

Движение на участке Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро, где на путях оказался человек, восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T15:23

2021-04-25T15:23

2021-04-25T16:22

москва

московский метрополитен

происшествия

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Движение на участке Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро, где на путях оказался человек, восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Ранее сообщалось, что движение на участке "серой" ветки московского метро от станции "Бульвар Дмитрия Донского" до станции "Нагорная" ограничено из-за человека на путях."На Серпуховско-Тимирязевской линии (9) восстановлено движение. Необходимо некоторое время, чтобы войти в график", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20210425/metropoliten-1729853719.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, московский метрополитен, происшествия