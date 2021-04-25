https://ria.ru/20210425/metropoliten-1729853719.html

На серой ветке московского метро ограничили движение

На серой ветке московского метро ограничили движение

На участке Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро нет движения поездов из-за человека на путях, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T14:53

2021-04-25T14:53

2021-04-25T16:32

москва

московский метрополитен

происшествия

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. На участке Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро нет движения поездов из-за человека на путях, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На Серпуховско-Тимирязевской линии (9) нет движения поездов от станции "Бульвар Дмитрия Донского" до станции "Нагорная" из-за человека на пути", - говорится в сообщении.Добавляется, что в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

https://ria.ru/20210406/spasatel-1727916751.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, московский метрополитен, происшествия