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На серой ветке московского метро ограничили движение
На серой ветке московского метро ограничили движение
На участке Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро нет движения поездов из-за человека на путях, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T14:53
2021-04-25T14:53
2021-04-25T16:32
москва
московский метрополитен
происшествия
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. На участке Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро нет движения поездов из-за человека на путях, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На Серпуховско-Тимирязевской линии (9) нет движения поездов от станции "Бульвар Дмитрия Донского" до станции "Нагорная" из-за человека на пути", - говорится в сообщении.Добавляется, что в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.
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москва, московский метрополитен, происшествия