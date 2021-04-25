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Мужчина, случайно упавший на пути в московском метро, остался жив
Мужчина, случайно упавший на пути в московском метро, остался жив
В Москве мужчина упал на пути станции "Южная" Серпуховско-Тимирязевской линии метро и остался жив, говорится в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T16:27
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департамент транспорта г. москвы
москва
происшествия
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. В Москве мужчина упал на пути станции "Южная" Серпуховско-Тимирязевской линии метро и остался жив, говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Ранее в ведомстве сообщили, что движение на Серпуховско-Тимирязевской линии от станции "Бульвар Дмитрия Донского" до "Нагорной" ограничено из-за человека на путях. Позже его восстановили."Благодаря молниеносной реакции машиниста он остался жив. Но такие чрезвычайные ситуации могут привести и к более печальным последствиям", — сказано в сообщении.В дептрансе призвали горожан быть особенно внимательными на станциях и не стоять близко к платформе.
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Кадры падения пассажира на рельсы в московском метро
Сегодня днем на участке Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро от "Бульвара Дмитрия Донского" до "Нагорной" некоторое время не ходили поезда. И вот почему. Известно, что пассажир, упавший на пути на станции "Южная", остался жив. По данным некоторых СМИ, он оказался зажат между вагоном и платформой, попутно лишившись стопы.
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департамент транспорта г. москвы, москва, происшествия

Мужчина, случайно упавший на пути в московском метро, остался жив

16:27 25.04.2021 (обновлено: 17:08 25.04.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. В Москве мужчина упал на пути станции "Южная" Серпуховско-Тимирязевской линии метро и остался жив, говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее в ведомстве сообщили, что движение на Серпуховско-Тимирязевской линии от станции "Бульвар Дмитрия Донского" до "Нагорной" ограничено из-за человека на путях. Позже его восстановили.
"Благодаря молниеносной реакции машиниста он остался жив. Но такие чрезвычайные ситуации могут привести и к более печальным последствиям", — сказано в сообщении.
В дептрансе призвали горожан быть особенно внимательными на станциях и не стоять близко к платформе.
Станция московского метро Киевская - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
9 апреля, 13:32
На "синей" ветке московского метро восстановили движение после сбоя
 
Департамент транспорта г. МосквыМоскваПроисшествия
 
 
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