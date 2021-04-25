https://ria.ru/20210425/metro-1729863573.html

Мужчина, случайно упавший на пути в московском метро, остался жив

Мужчина, случайно упавший на пути в московском метро, остался жив

В Москве мужчина упал на пути станции "Южная" Серпуховско-Тимирязевской линии метро и остался жив, говорится в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T16:27

2021-04-25T16:27

2021-04-25T17:08

департамент транспорта г. москвы

москва

происшествия

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. В Москве мужчина упал на пути станции "Южная" Серпуховско-Тимирязевской линии метро и остался жив, говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Ранее в ведомстве сообщили, что движение на Серпуховско-Тимирязевской линии от станции "Бульвар Дмитрия Донского" до "Нагорной" ограничено из-за человека на путях. Позже его восстановили."Благодаря молниеносной реакции машиниста он остался жив. Но такие чрезвычайные ситуации могут привести и к более печальным последствиям", — сказано в сообщении.В дептрансе призвали горожан быть особенно внимательными на станциях и не стоять близко к платформе.

https://ria.ru/20210409/metro-1727527762.html

москва

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2021

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Кадры падения пассажира на рельсы в московском метро Сегодня днем на участке Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро от "Бульвара Дмитрия Донского" до "Нагорной" некоторое время не ходили поезда. И вот почему. Известно, что пассажир, упавший на пути на станции "Южная", остался жив. По данным некоторых СМИ, он оказался зажат между вагоном и платформой, попутно лишившись стопы. 2021-04-25T16:27 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

департамент транспорта г. москвы, москва, происшествия