https://ria.ru/20210425/krym-1729836851.html

В Крыму оценили шансы на возврат коллекции скифского золота

В Крыму оценили шансы на возврат коллекции скифского золота

Коллекция скифского золота, согласно принципам межмузейного обмена и нормам международного права, должна вернуться в Крым, в противном случае это будет означать РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T12:02

2021-04-25T12:02

2021-04-25T12:02

культура

россия

юнеско

снг

республика крым

нидерланды

оон

украина

амстердам

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости. Коллекция скифского золота, согласно принципам межмузейного обмена и нормам международного права, должна вернуться в Крым, в противном случае это будет означать нарушение права народа Крыма на доступ к собственному культурному наследию, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.В четверг в Апелляционном суде Амстердама прошли судебные слушания о принадлежности коллекции скифского золота. Музейщики Крыма сообщали, что ожидают вердикт суда в конце августа."Возврат коллекции на Украину противоречит принципам межмузейного обмена и сохранения археологических находок в неразрывной связи с историей и культурой той местности, откуда они происходят, означает нарушение права народа Крыма на доступ к собственному культурному наследию, нарушает ряд норм международного права", - сказал Молохов РИА Новости.По его словам, согласно Флорентийскому соглашению (1950 года), рекомендациям ЮНЕСКО о международном обмене культурными ценностями (1976), этическому кодексу Международного Совета музеев (1986), декларации ООН о права коренных народов (2007) и соглашению о возврате культурных ценностей в СНГ (1992), коллекция скифского золота должна вернуться в Крым."Предполагается, что уже 14 сентября Апелляционный суд Амстердама вынесет свой вердикт. Сторона четырех крымских музеев настаивала на переводе процесса исключительно в гражданско-правовую плоскость без какой-либо его политизации и обсуждения вопроса о государственно-правовой принадлежности Крыма, рассматривая его не как межгосударственный спор, а как частный спор между музеями разных стран, в то время как государство Украина грубо нарушило права учреждений культуры полуострова", - рассказал Молохов.Апелляционный суд Амстердама ранее назначил в деле о скифском золоте нового судью Джерарда Левина - после того, как 28 октября удовлетворил иск Украины об отводе одного из судей, Дуко Оранье. Стороны судебного разбирательства были проинформированы о назначении нового судьи, они передали в суд дополнительные материалы.Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. При этом часть коллекции из киевского Музея исторических драгоценностей было решено вернуть.Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года постановил, что коллекция должна быть передана Киеву, крымская сторона подала апелляцию и сменила адвокатов. В июле 2019 года было принято промежуточное решение суда по делу, в котором тот установил, что конвенция ЮНЕСКО 1970 года, на которую ранее ссылалась Украина, не применима к данному делу.

https://ria.ru/20210422/zoloto-1729482013.html

https://ria.ru/20210422/zoloto-1729389004.html

россия

республика крым

нидерланды

украина

амстердам

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, юнеско, снг, республика крым, нидерланды, оон, украина, амстердам