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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210425/koronavirus-1729885919.html
В США за сутки выявили более 53 тысяч случаев COVID-19
В США за сутки выявили более 53 тысяч случаев COVID-19
Число выявленных случаев коронавируса в США за минувшие сутки увеличилось на 53 363, скончались 724 человека, сообщает университет Джонса Хопкинса, который... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T20:29
2021-04-25T20:29
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сша
в мире
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в США за минувшие сутки увеличилось на 53 363, скончались 724 человека, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.Днем ранее медики в США зафиксировали более 62 тысяч случаев заражения COVID-19 и 852 летальных исхода.Наибольший суточный прирост заражений коронавирусом в США был зарегистрирован в начале года и составил более 299 тысяч. В январе в стране был также отмечен максимальный суточный прирост летальных случаев от COVID - более 4,3 тысячи смертей. О таких показателях сообщал университет Хопкинса.В общей сложности с начала пандемии коронавирусом в США заразились более 32 миллионов человек, скончались около 572 тысяч пациентов с диагностированным COVID-19.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире

В США за сутки выявили более 53 тысяч случаев COVID-19

20:29 25.04.2021
 
© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкУчастники акции противников вакцинации у штаб-квартиры Pfizer в Нью-Йорке
Участники акции противников вакцинации у штаб-квартиры Pfizer в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© РИА Новости / Юки Ивамура
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в США за минувшие сутки увеличилось на 53 363, скончались 724 человека, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
Днем ранее медики в США зафиксировали более 62 тысяч случаев заражения COVID-19 и 852 летальных исхода.
Наибольший суточный прирост заражений коронавирусом в США был зарегистрирован в начале года и составил более 299 тысяч. В январе в стране был также отмечен максимальный суточный прирост летальных случаев от COVID - более 4,3 тысячи смертей. О таких показателях сообщал университет Хопкинса.
В общей сложности с начала пандемии коронавирусом в США заразились более 32 миллионов человек, скончались около 572 тысяч пациентов с диагностированным COVID-19.
 
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