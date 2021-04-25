https://ria.ru/20210425/koronavirus-1729885919.html
В США за сутки выявили более 53 тысяч случаев COVID-19
В США за сутки выявили более 53 тысяч случаев COVID-19
Число выявленных случаев коронавируса в США за минувшие сутки увеличилось на 53 363, скончались 724 человека, сообщает университет Джонса Хопкинса, который... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T20:29
2021-04-25T20:29
2021-04-25T20:29
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592989761_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f996d2387dfe15203d462362ae951ec5.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в США за минувшие сутки увеличилось на 53 363, скончались 724 человека, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.Днем ранее медики в США зафиксировали более 62 тысяч случаев заражения COVID-19 и 852 летальных исхода.Наибольший суточный прирост заражений коронавирусом в США был зарегистрирован в начале года и составил более 299 тысяч. В январе в стране был также отмечен максимальный суточный прирост летальных случаев от COVID - более 4,3 тысячи смертей. О таких показателях сообщал университет Хопкинса.В общей сложности с начала пандемии коронавирусом в США заразились более 32 миллионов человек, скончались около 572 тысяч пациентов с диагностированным COVID-19.
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592989761_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_c4d38b6a6e87de9ed48f3e080778fc15.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире