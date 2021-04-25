https://ria.ru/20210425/koronavirus-1729880265.html

В Греции за сутки выявлены 1400 случаев COVID-19, умерли 57 человек

В Греции за сутки выявлены 1400 случаев COVID-19, умерли 57 человек

В Греции за минувшие сутки выявили 1400 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе у 12 человек при контроле на въезде в страну, сообщила в воскресенье... РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T19:33

2021-04-25T19:33

2021-04-25T19:33

распространение коронавируса

кириакос мицотакис

здоровье - общество

греция

в мире

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АФИНЫ, 25 апр - РИА Новости. В Греции за минувшие сутки выявили 1400 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе у 12 человек при контроле на въезде в страну, сообщила в воскресенье национальная организация общественного здравоохранения.Общее число выявленных заразившихся с начала пандемии возросло до 333 129.За минувшие сутки 57 человек умерли от коронавируса. Всего жертвами COVID-19 в стране стали 10 007 человек. Средний возраст умерших составил 79 лет.В отделениях интенсивной терапии интубированы 816 человек, средний возраст находящихся на ИВЛ пациентов составляет 68 лет. В связи с улучшением состояния из отделений интенсивной терапии с начала пандемии переведены 2032 пациента.В Греции с 7 ноября 2020 года введен всеобщий карантин. В стране действует комендантский час, обязательно ношение маски как в помещении, так и на улице, закрыты школы, театры, музеи, кинотеатры. Власти считают, что ситуация начинает улучшаться и сняли часть ограничений - 22 марта открылись парикмахерские и археологические памятники, с 5 апреля начали работать с ограничениями промтоварные магазины. С 12 апреля возобновились занятия в лицеях – старших классах средней школы. С 19 апреля туристы из некоторых стран могут приезжать в Грецию без прохождения обязательного семидневного карантина, если предъявят сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. С 24 апреля открылись торговые центры.Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис 21 апреля в телеобращении к гражданам объявил о поэтапном снятии ряда ограничений после Пасхи, с 3 мая. Откроются предприятия общепита – таверны, рестораны, кафе, первоначально работать будут только веранды на открытом воздухе. С 10 мая планируется открыть начальную и среднюю школы. В субботу, 15 мая откроется туризм и всем гражданам разрешат поездки между регионами.

https://radiosputnik.ria.ru/20210425/voz-1729878738.html

греция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кириакос мицотакис, здоровье - общество, греция, в мире