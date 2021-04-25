Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210425/koronavirus-1729880265.html
В Греции за сутки выявлены 1400 случаев COVID-19, умерли 57 человек
В Греции за сутки выявлены 1400 случаев COVID-19, умерли 57 человек
В Греции за минувшие сутки выявили 1400 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе у 12 человек при контроле на въезде в страну, сообщила в воскресенье... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T19:33
2021-04-25T19:33
распространение коронавируса
кириакос мицотакис
здоровье - общество
греция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1571996851_0:165:3073:1894_1920x0_80_0_0_d685d25d93ef86f7ea00e8ff16b0f1d7.jpg
АФИНЫ, 25 апр - РИА Новости. В Греции за минувшие сутки выявили 1400 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе у 12 человек при контроле на въезде в страну, сообщила в воскресенье национальная организация общественного здравоохранения.Общее число выявленных заразившихся с начала пандемии возросло до 333 129.За минувшие сутки 57 человек умерли от коронавируса. Всего жертвами COVID-19 в стране стали 10 007 человек. Средний возраст умерших составил 79 лет.В отделениях интенсивной терапии интубированы 816 человек, средний возраст находящихся на ИВЛ пациентов составляет 68 лет. В связи с улучшением состояния из отделений интенсивной терапии с начала пандемии переведены 2032 пациента.В Греции с 7 ноября 2020 года введен всеобщий карантин. В стране действует комендантский час, обязательно ношение маски как в помещении, так и на улице, закрыты школы, театры, музеи, кинотеатры. Власти считают, что ситуация начинает улучшаться и сняли часть ограничений - 22 марта открылись парикмахерские и археологические памятники, с 5 апреля начали работать с ограничениями промтоварные магазины. С 12 апреля возобновились занятия в лицеях – старших классах средней школы. С 19 апреля туристы из некоторых стран могут приезжать в Грецию без прохождения обязательного семидневного карантина, если предъявят сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. С 24 апреля открылись торговые центры.Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис 21 апреля в телеобращении к гражданам объявил о поэтапном снятии ряда ограничений после Пасхи, с 3 мая. Откроются предприятия общепита – таверны, рестораны, кафе, первоначально работать будут только веранды на открытом воздухе. С 10 мая планируется открыть начальную и среднюю школы. В субботу, 15 мая откроется туризм и всем гражданам разрешат поездки между регионами.
https://radiosputnik.ria.ru/20210425/voz-1729878738.html
греция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1571996851_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_2e01214405aba2e5c9ff4a409a65f822.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кириакос мицотакис, здоровье - общество, греция, в мире

В Греции за сутки выявлены 1400 случаев COVID-19, умерли 57 человек

19:33 25.04.2021
 
© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкЗащитная маска на городском пляже Алимос в пригороде Афин
Защитная маска на городском пляже Алимос в пригороде Афин - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© РИА Новости / Костис Нтантамис
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 25 апр - РИА Новости. В Греции за минувшие сутки выявили 1400 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе у 12 человек при контроле на въезде в страну, сообщила в воскресенье национальная организация общественного здравоохранения.
Общее число выявленных заразившихся с начала пандемии возросло до 333 129.
Медицинский сотрудник готовит вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 на ранчо Тюдор в Мекке, Калифорния - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
Вчера, 19:12
ВОЗ: Европа не вытягивает план вакцинации населения от коронавируса
За минувшие сутки 57 человек умерли от коронавируса. Всего жертвами COVID-19 в стране стали 10 007 человек. Средний возраст умерших составил 79 лет.
В отделениях интенсивной терапии интубированы 816 человек, средний возраст находящихся на ИВЛ пациентов составляет 68 лет. В связи с улучшением состояния из отделений интенсивной терапии с начала пандемии переведены 2032 пациента.
В Греции с 7 ноября 2020 года введен всеобщий карантин. В стране действует комендантский час, обязательно ношение маски как в помещении, так и на улице, закрыты школы, театры, музеи, кинотеатры. Власти считают, что ситуация начинает улучшаться и сняли часть ограничений - 22 марта открылись парикмахерские и археологические памятники, с 5 апреля начали работать с ограничениями промтоварные магазины. С 12 апреля возобновились занятия в лицеях – старших классах средней школы. С 19 апреля туристы из некоторых стран могут приезжать в Грецию без прохождения обязательного семидневного карантина, если предъявят сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. С 24 апреля открылись торговые центры.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис 21 апреля в телеобращении к гражданам объявил о поэтапном снятии ряда ограничений после Пасхи, с 3 мая. Откроются предприятия общепита – таверны, рестораны, кафе, первоначально работать будут только веранды на открытом воздухе. С 10 мая планируется открыть начальную и среднюю школы. В субботу, 15 мая откроется туризм и всем гражданам разрешат поездки между регионами.
 
Распространение коронавирусаКириакос МицотакисЗдоровье - ОбществоГрецияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:46В Сети сравнили цены в супермаркетах Москвы и Киева
03:42SIPRI: Россия вошла в пятерку лидеров по военным расходам
03:39Картина "Еще по одной" Винтерберга завоевала "Оскар"
03:29Эмиральд Феннел завоевала "Оскар" "За лучший оригинальный сценарий"
03:13В Лос-Анджелесе стартовала церемония вручения награды киноакадемии США
03:09Паслер назвал причины аварии в Новотроицке, оставившей людей без воды
03:05КГБ рассматривал версию теракта как причину катастрофы на ЧАЭС
03:00В России придумали, как сделать топливо из пшеничных отрубей
02:58Глава ЕК рассказала, туристов с какими прививками от COVID-19 пустят в ЕС
02:48Ветеран ФСБ рассказал, как в Чернобыле вычисляли иностранных шпионов
02:36Захарова сообщила о включении США в список недружественных России стран
02:35Ученые выяснили, почему одна из картин Пикассо состарилась быстрее других
02:24FT: в США боятся передачи России технологий создания вакцин от COVID-19
02:22Американский блогер рассказал о страхе США перед СССР
02:21Эксперт разъяснил вред заправки машины "под завязку"
02:11Диетолог рассказал о вредной воде
01:40В Роспотребнадзоре рассказали о ношении масок в жару
01:37В России оценили медицинские последствия аварии на ЧАЭС
01:33В России оценили радиационные последствия аварии на ЧАЭС
01:31Названы признаки истощения организма
Лента новостейМолния