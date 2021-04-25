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В Москве за сутки госпитализировали почти 980 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали почти 980 пациентов с COVID-19
Почти 980 человек с коронавирусом госпитализированы в больницы Москвы за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T11:19
2021-04-25T11:19
2021-04-25T11:19
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здоровье - общество
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Почти 980 человек с коронавирусом госпитализированы в больницы Москвы за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.Ранее сообщалось, что в столице выздоровели ещё 1339 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 983 221."В Москве выявлено 2526 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 978 человек", — сообщили в штабе.
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