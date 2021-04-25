https://ria.ru/20210425/koronavirus-1729834190.html

Оперштаб назвал регионы с самым низким приростом новых случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с самым низким приростом новых случаев COVID-19

За сутки нет прироста случаев COVID-19 в Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T11:05

2021-04-25T11:05

2021-04-25T11:05

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

чукотский автономный округ

еврейская автономная область

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. За сутки нет прироста случаев COVID-19 в Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ 0%, 2. Республика Тыва 0,01%, 3. Республика Алтай, Магаданская область 0,02%", - говорится в сообщении.

чукотский автономный округ

еврейская автономная область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, чукотский автономный округ, еврейская автономная область