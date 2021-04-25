Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210425/koronavirus-1729834190.html
Оперштаб назвал регионы с самым низким приростом новых случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с самым низким приростом новых случаев COVID-19
За сутки нет прироста случаев COVID-19 в Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T11:05
2021-04-25T11:05
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
чукотский автономный округ
еврейская автономная область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727857247_0:278:3147:2048_1920x0_80_0_0_e91e11eebd13d4c972df033ee1dde700.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. За сутки нет прироста случаев COVID-19 в Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ 0%, 2. Республика Тыва 0,01%, 3. Республика Алтай, Магаданская область 0,02%", - говорится в сообщении.
чукотский автономный округ
еврейская автономная область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727857247_786:781:2475:2048_1920x0_80_0_0_1abc04758131727f83783088274ff712.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, чукотский автономный округ, еврейская автономная область

Оперштаб назвал регионы с самым низким приростом новых случаев COVID-19

11:05 25.04.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинские работники в клинической больнице скорой медицинской помощи №7 в Волгограде
Медицинские работники в клинической больнице скорой медицинской помощи №7 в Волгограде - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. За сутки нет прироста случаев COVID-19 в Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ 0%, 2. Республика Тыва 0,01%, 3. Республика Алтай, Магаданская область 0,02%", - говорится в сообщении.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Чукотский автономный округЕврейская автономная область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:03Число погибших при пожаре в больнице Ирака выросло до 58
12:02В Крыму оценили шансы на возврат коллекции скифского золота
11:54NYT: владелец боеприпасов во Врбетице признал поставки оружия на Украину
11:48Президент Армении принял отставку правительства
11:26Администрация президента Армении получила прошение об отставке Пашиняна
11:24В Москве после продажи автомобиля произошла драка с автоматом
11:19В Москве за сутки госпитализировали почти 980 пациентов с COVID-19
11:13В Иране пообещали ответить на удары Израиля по Сирии
11:05Оперштаб назвал регионы с самым низким приростом новых случаев COVID-19
11:03Пушков предрек Турции "бурю в стакане" из-за признания геноцида армян
11:03В России за сутки умерли 332 пациента с COVID-19
11:02В России за сутки выписали 7 540 переболевших COVID-19
11:01В России выявили 8780 новых случаев заражения коронавирусом
11:01В Москве выявили 2526 новых случаев заражения коронавирусом
10:56В ЛНР заявили о применении силовиками станции РЭБ в Донбассе
10:50Зеленский сменил главу управления СБ Украины в Киеве и Киевской области
10:47При пожаре под Тулой погибли двое детей
10:43В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс украинских танков
10:43Под Пензой задержали подозреваемого по делу об отравлении детей хлором
10:34Минтруд предложил отменить потребительскую корзину
Лента новостейМолния