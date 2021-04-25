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Оперштаб назвал регионы с самым низким приростом новых случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с самым низким приростом новых случаев COVID-19
За сутки нет прироста случаев COVID-19 в Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T11:05
2021-04-25T11:05
2021-04-25T11:05
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
чукотский автономный округ
еврейская автономная область
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. За сутки нет прироста случаев COVID-19 в Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ 0%, 2. Республика Тыва 0,01%, 3. Республика Алтай, Магаданская область 0,02%", - говорится в сообщении.
чукотский автономный округ
еврейская автономная область
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, чукотский автономный округ, еврейская автономная область