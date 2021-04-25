https://ria.ru/20210425/koronavirus-1729833207.html
В России выявили 8780 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 8780 новых случаев заражения коронавирусом
Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 8 780, до 4 762 569, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T11:01
2021-04-25T11:01
2021-04-25T11:01
россия
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729073098_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_bbee697e39f3fdfbf666b38fb4ccbbf1.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 8 780, до 4 762 569, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 8 780 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1168 (13,3%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 4 762 569 случаев заболевания. Темп прироста составил 0,18%.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729073098_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_817b3754f93af6270d1e1006344cf4a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19