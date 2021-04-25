https://ria.ru/20210425/koronavirus-1729833207.html

В России выявили 8780 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 8780 новых случаев заражения коронавирусом

Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 8 780, до 4 762 569, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T11:01

2021-04-25T11:01

2021-04-25T11:01

россия

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 8 780, до 4 762 569, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 8 780 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1168 (13,3%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 4 762 569 случаев заболевания. Темп прироста составил 0,18%.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19