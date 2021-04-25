Глава британской разведки призвал уважать роль России
18:25 25.04.2021 (обновлено: 19:06 25.04.2021)
© AP Photo / Stephane Mate/Pool photoРичард Мур
© AP Photo / Stephane Mate/Pool photo
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Глава британской внешней разведки Ричард Мур призвал к сохранению диалога с Россией и уважению ее роли на мировой арене.
По его словам, Лондон может и хочет поддерживать контакты с Москвой. Мур добавил, что знает немало людей из России и испытывает к ним большую симпатию.
"В конечном итоге, сейчас у нас не те отношения с Россией, которые бы мы хотели иметь, это действительно не наш выбор. Нам бы хотелось, чтобы дела обстояли иначе, чем они есть", — заявил он в эфире Times Radio.
При этом, как считает глава британской разведки, действия Москвы носят "угрожающий" характер и им нужно активно противостоять.
Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков. В Москве, в свою очередь, неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД Сергея Лаврова, в альянсе прекрасно знают об отсутствии у российской стороны планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов вблизи российских границ.