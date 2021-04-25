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Глава британской разведки призвал уважать роль России

Глава британской разведки призвал уважать роль России

Глава британской внешней разведки Ричард Мур призвал к сохранению диалога с Россией и уважению ее роли на мировой арене. РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T18:25

2021-04-25T18:25

2021-04-25T19:06

ричард мур

россия

великобритания

в мире

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Глава британской внешней разведки Ричард Мур призвал к сохранению диалога с Россией и уважению ее роли на мировой арене.По его словам, Лондон может и хочет поддерживать контакты с Москвой. Мур добавил, что знает немало людей из России и испытывает к ним большую симпатию.При этом, как считает глава британской разведки, действия Москвы носят "угрожающий" характер и им нужно активно противостоять.Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков. В Москве, в свою очередь, неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД Сергея Лаврова, в альянсе прекрасно знают об отсутствии у российской стороны планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов вблизи российских границ.

https://ria.ru/20210420/britaniya-1729033871.html

россия

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2021

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ричард мур, россия, великобритания, в мире