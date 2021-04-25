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Глава британской разведки призвал уважать роль России
Глава британской разведки призвал уважать роль России
Глава британской внешней разведки Ричард Мур призвал к сохранению диалога с Россией и уважению ее роли на мировой арене. РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T18:25
2021-04-25T19:06
ричард мур
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великобритания
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Глава британской внешней разведки Ричард Мур призвал к сохранению диалога с Россией и уважению ее роли на мировой арене.По его словам, Лондон может и хочет поддерживать контакты с Москвой. Мур добавил, что знает немало людей из России и испытывает к ним большую симпатию.При этом, как считает глава британской разведки, действия Москвы носят "угрожающий" характер и им нужно активно противостоять.Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков. В Москве, в свою очередь, неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД Сергея Лаврова, в альянсе прекрасно знают об отсутствии у российской стороны планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов вблизи российских границ.
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ричард мур, россия, великобритания, в мире

Глава британской разведки призвал уважать роль России

18:25 25.04.2021 (обновлено: 19:06 25.04.2021)
 
© AP Photo / Stephane Mate/Pool photoРичард Мур
Ричард Мур - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© AP Photo / Stephane Mate/Pool photo
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Глава британской внешней разведки Ричард Мур призвал к сохранению диалога с Россией и уважению ее роли на мировой арене.
По его словам, Лондон может и хочет поддерживать контакты с Москвой. Мур добавил, что знает немало людей из России и испытывает к ним большую симпатию.

"В конечном итоге, сейчас у нас не те отношения с Россией, которые бы мы хотели иметь, это действительно не наш выбор. Нам бы хотелось, чтобы дела обстояли иначе, чем они есть", — заявил он в эфире Times Radio.

При этом, как считает глава британской разведки, действия Москвы носят "угрожающий" характер и им нужно активно противостоять.
Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков. В Москве, в свою очередь, неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД Сергея Лаврова, в альянсе прекрасно знают об отсутствии у российской стороны планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов вблизи российских границ.
Корабли стран НАТО в Черном море - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
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