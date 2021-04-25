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В Казани жителей многоэтажки эвакуировали из-за сообщения о бомбе
В Казани жителей многоэтажки эвакуировали из-за сообщения о бомбе
Десятки человек эвакуировали из жилой многоэтажки в Казани после сообщения о бомбе в здании, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах Татарстана. РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T14:18
2021-04-25T14:18
казань
происшествия
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УФА, 25 апр – РИА Новости. Десятки человек эвакуировали из жилой многоэтажки в Казани после сообщения о бомбе в здании, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах Татарстана.По данным собеседника агентства, в экстренные службы региона поступило сообщение о взрывчатом веществе в жилой многоэтажке на улице Адоратского в Казани."На место выехали саперы, десятки жителей дома эвакуированы. Сейчас идут саперные работы", - пояснил собеседник агентству.В МВД по Татарстану не прокомментировали РИА Новости ситуацию.Другой источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что саперные работы уже закончились, бомбу не нашли. "Все в порядке, в жилом доме опасности нет. Люди вернулись в свои жилища", - сказал он РИА Новости.
https://ria.ru/20210331/minirovanie-1603666102.html
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казань, происшествия

В Казани жителей многоэтажки эвакуировали из-за сообщения о бомбе

14:18 25.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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УФА, 25 апр – РИА Новости. Десятки человек эвакуировали из жилой многоэтажки в Казани после сообщения о бомбе в здании, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах Татарстана.
По данным собеседника агентства, в экстренные службы региона поступило сообщение о взрывчатом веществе в жилой многоэтажке на улице Адоратского в Казани.
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31 марта, 16:57
Мэрию Казани эвакуировали из-за сообщения о взрывном устройстве
"На место выехали саперы, десятки жителей дома эвакуированы. Сейчас идут саперные работы", - пояснил собеседник агентству.
В МВД по Татарстану не прокомментировали РИА Новости ситуацию.
Другой источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что саперные работы уже закончились, бомбу не нашли. "Все в порядке, в жилом доме опасности нет. Люди вернулись в свои жилища", - сказал он РИА Новости.
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Мэрию Новосибирска эвакуировали из-за сообщения о минировании
 
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