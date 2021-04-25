https://ria.ru/20210425/kazan-1729849144.html

В Казани жителей многоэтажки эвакуировали из-за сообщения о бомбе

В Казани жителей многоэтажки эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Десятки человек эвакуировали из жилой многоэтажки в Казани после сообщения о бомбе в здании, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах Татарстана. РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T14:18

2021-04-25T14:18

2021-04-25T14:18

казань

происшествия

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УФА, 25 апр – РИА Новости. Десятки человек эвакуировали из жилой многоэтажки в Казани после сообщения о бомбе в здании, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах Татарстана.По данным собеседника агентства, в экстренные службы региона поступило сообщение о взрывчатом веществе в жилой многоэтажке на улице Адоратского в Казани."На место выехали саперы, десятки жителей дома эвакуированы. Сейчас идут саперные работы", - пояснил собеседник агентству.В МВД по Татарстану не прокомментировали РИА Новости ситуацию.Другой источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что саперные работы уже закончились, бомбу не нашли. "Все в порядке, в жилом доме опасности нет. Люди вернулись в свои жилища", - сказал он РИА Новости.

https://ria.ru/20210331/minirovanie-1603666102.html

https://ria.ru/20210331/minirovanie-1603562183.html

казань

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

казань, происшествия