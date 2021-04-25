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https://ria.ru/20210425/kannibalizm-1729848968.html
Земан назвал высылку дипломатов из России и Чехии взаимным каннибализмом
Земан назвал высылку дипломатов из России и Чехии взаимным каннибализмом
"Взаимный каннибализм" посольств России и Чехии завершился, дальше для полноценной работы дипмиссии понадобятся эксперты по экономическому, культурному и... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T14:17
2021-04-25T14:41
россия
якуб кулганек
андрей бабиш
милош земан
мид чехии
москва
чехия
в мире
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ПРАГА, 25 апр – РИА Новости. "Взаимный каннибализм" посольств России и Чехии завершился, дальше для полноценной работы дипмиссии понадобятся эксперты по экономическому, культурному и другому сотрудничеству, заявил президент республики Милош Земан, комментируя дипломатический скандал.Ранее в телеобращении Земан впервые высказался на тему возможной причастности России к взрывам на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. По его словам, есть две возможные причины инцидента — халатность сотрудников или "игра зарубежных спецслужб".Он подчеркнул, что контрразведке в течение шести лет не сообщала ничего о подозрениях в адрес россиян. Земан добавил, в деле "остается много белых пятен" и призвал дождаться окончания расследования.Чешские власти подозревают Россию в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле обвинения назвали возмутительными и голословными, МИД — "маразматическим парадом".На фоне скандала из Чехии выслали 18 российских дипломатов, на что Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства.В общей сложности, по данным МИД, к 31 мая численность российского посольства в Праге сократится на 35 дипломатов, 46 работников административно-технического персонала, численность посольства Чехии в Москве - на 16 дипломатов, 4 административно-технических и 91 принятого на месте сотрудника.Как заявляли в российском внешнеполитическом ведомстве, Прага в качестве ответа на недружественные действия получила то, о чем не мечтала даже в страшном сне.
https://radiosputnik.ria.ru/20210425/vrbetitsa-1729832630.html
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россия, якуб кулганек, андрей бабиш, милош земан, мид чехии, москва, чехия, в мире

Земан назвал высылку дипломатов из России и Чехии взаимным каннибализмом

14:17 25.04.2021 (обновлено: 14:41 25.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Чешской Республики Милош Земан
Президент Чешской Республики Милош Земан - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ПРАГА, 25 апр – РИА Новости. "Взаимный каннибализм" посольств России и Чехии завершился, дальше для полноценной работы дипмиссии понадобятся эксперты по экономическому, культурному и другому сотрудничеству, заявил президент республики Милош Земан, комментируя дипломатический скандал.
"Те 20 человек, которых выслала российская сторона, ничего плохого России не сделали, поэтому не было никакого повода для их высылки. И это как раз пример того, что я называю "каннибализацией посольств", которая может вести к тому, что там действительно останутся лишь посол и шофер. Подобная реакция российской стороны меня задела", — сказал он в интервью телеканалу CNN Prima News.
Ранее в телеобращении Земан впервые высказался на тему возможной причастности России к взрывам на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. По его словам, есть две возможные причины инцидента — халатность сотрудников или "игра зарубежных спецслужб".
Он подчеркнул, что контрразведке в течение шести лет не сообщала ничего о подозрениях в адрес россиян. Земан добавил, в деле "остается много белых пятен" и призвал дождаться окончания расследования.
Глава Чешской Республики Милош Земан на Российско-чешском деловом форуме в Екатеринбурге. 24 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
12:16
Президент Чехии сделал заявление по "делу Врбетице"
Чешские власти подозревают Россию в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле обвинения назвали возмутительными и голословными, МИД — "маразматическим парадом".
На фоне скандала из Чехии выслали 18 российских дипломатов, на что Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства.
В общей сложности, по данным МИД, к 31 мая численность российского посольства в Праге сократится на 35 дипломатов, 46 работников административно-технического персонала, численность посольства Чехии в Москве - на 16 дипломатов, 4 административно-технических и 91 принятого на месте сотрудника.
Как заявляли в российском внешнеполитическом ведомстве, Прага в качестве ответа на недружественные действия получила то, о чем не мечтала даже в страшном сне.
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
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РоссияЯкуб КулганекАндрей БабишМилош ЗеманМИД ЧехииМоскваЧехияВ мире
 
 
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