https://ria.ru/20210425/kannibalizm-1729848968.html

Земан назвал высылку дипломатов из России и Чехии взаимным каннибализмом

Земан назвал высылку дипломатов из России и Чехии взаимным каннибализмом

"Взаимный каннибализм" посольств России и Чехии завершился, дальше для полноценной работы дипмиссии понадобятся эксперты по экономическому, культурному и... РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T14:17

2021-04-25T14:17

2021-04-25T14:41

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ПРАГА, 25 апр – РИА Новости. "Взаимный каннибализм" посольств России и Чехии завершился, дальше для полноценной работы дипмиссии понадобятся эксперты по экономическому, культурному и другому сотрудничеству, заявил президент республики Милош Земан, комментируя дипломатический скандал.Ранее в телеобращении Земан впервые высказался на тему возможной причастности России к взрывам на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. По его словам, есть две возможные причины инцидента — халатность сотрудников или "игра зарубежных спецслужб".Он подчеркнул, что контрразведке в течение шести лет не сообщала ничего о подозрениях в адрес россиян. Земан добавил, в деле "остается много белых пятен" и призвал дождаться окончания расследования.Чешские власти подозревают Россию в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле обвинения назвали возмутительными и голословными, МИД — "маразматическим парадом".На фоне скандала из Чехии выслали 18 российских дипломатов, на что Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства.В общей сложности, по данным МИД, к 31 мая численность российского посольства в Праге сократится на 35 дипломатов, 46 работников административно-технического персонала, численность посольства Чехии в Москве - на 16 дипломатов, 4 административно-технических и 91 принятого на месте сотрудника.Как заявляли в российском внешнеполитическом ведомстве, Прага в качестве ответа на недружественные действия получила то, о чем не мечтала даже в страшном сне.

https://radiosputnik.ria.ru/20210425/vrbetitsa-1729832630.html

https://ria.ru/20210425/chekhiya-1729815009.html

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россия, якуб кулганек, андрей бабиш, милош земан, мид чехии, москва, чехия, в мире