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Число погибших при пожаре в больнице Ирака выросло до 58
Число погибших при пожаре в больнице Ирака выросло до 58
Число погибших в результате пожара в больнице для пациентов с коронавирусом в Багдаде возросло до 58, заявил член местной Верховной комиссии по правам человека... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T12:03
2021-04-25T12:03
2021-04-25T13:56
мустафа аль-каземи
ирак
в мире
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Число погибших в результате пожара в больнице для пациентов с коронавирусом в Багдаде возросло до 58, заявил член местной Верховной комиссии по правам человека Али аль-Баяти.Ранее сообщалось о 28 погибших.По данным СМИ, причиной пожара послужил взрыв баллона с кислородом, большинство смертей вызваны отравлением угарным газом. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи поручил задержать ряд руководителей больницы на время расследования.
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Кадры пожара в больнице Багдада. Есть жертвы
Количество жертв пожара в больнице для пациентов с COVID-19 в Багдаде увеличилось до 28 человек, передает телеканал Dijlah со ссылкой на источники. Ранее Sky News Arabiya сообщил о гибели 23 человек в этом медучреждении.
2021-04-25T12:03
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