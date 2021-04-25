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По делу об убийстве сотрудницы полиции во Франции задержали пять человек
По делу об убийстве сотрудницы полиции во Франции задержали пять человек
Пять человек были задержаны по делу об убийстве сотрудницы полиции во французской коммуне Рамбуйе (парижский регион), среди них родственники злоумышленника,... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T12:58
2021-04-25T13:32
франция
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ПАРИЖ, 25 апр - РИА Новости. Пять человек были задержаны по делу об убийстве сотрудницы полиции во французской коммуне Рамбуйе (парижский регион), среди них родственники злоумышленника, сообщил глава антитеррористической прокуратуры Жан-Франсуа Рикар.Ранее сообщалось о четырех задержанных в рамках расследования этого дела."Сегодня утром был задержан пятый человек. Это еще один кузен нападавшего", - сказал Рикар на пресс-конференции в воскресенье.Он отметил, что в числе задержанных – отец злоумышленника, пара, у которой он предположительно проживал, а также два кузена нападавшего.Прокурор также сообщил, что преступник непосредственно перед актом слушал "видеозаписи, прославляющие мученичество и джихад".В пятницу во второй половине дня мужчина с ножом напал на сотрудницу комиссариата полиции в Рамбуйе. Инцидент произошел в комиссариате полиции. По данным прокуратуры, злоумышленник нанес жертве удары ножом в живот и в горло. Женщина скончалась. Нападавший умер от ран, полученных при задержании. У нападавшего было гражданство Туниса, он прибыл во Францию в 2009 году.Как сообщил глава антитеррористической прокуратуры, расследование ведется по статьям об убийстве лица, ответственного за общественный порядок, и преступном террористическом сговоре. Прокурор отметил, что злоумышленник заранее наводил справки о месте преступления.Премьер-министр Франции Жан Кастекс, прибывший в пятницу на место ЧП, назвал нападение новой террористической атакой. Президент страны Эммануэль Макрон, комментируя произошедшее, заявил, что Франция не сдастся в борьбе с исламским терроризмом.
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франция, в мире

По делу об убийстве сотрудницы полиции во Франции задержали пять человек

12:58 25.04.2021 (обновлено: 13:32 25.04.2021)
 
© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанкПолицейские автомобили в Париже
Полицейские автомобили в Париже - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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ПАРИЖ, 25 апр - РИА Новости. Пять человек были задержаны по делу об убийстве сотрудницы полиции во французской коммуне Рамбуйе (парижский регион), среди них родственники злоумышленника, сообщил глава антитеррористической прокуратуры Жан-Франсуа Рикар.
Ранее сообщалось о четырех задержанных в рамках расследования этого дела.
"Сегодня утром был задержан пятый человек. Это еще один кузен нападавшего", - сказал Рикар на пресс-конференции в воскресенье.
Он отметил, что в числе задержанных – отец злоумышленника, пара, у которой он предположительно проживал, а также два кузена нападавшего.
Прокурор также сообщил, что преступник непосредственно перед актом слушал "видеозаписи, прославляющие мученичество и джихад".
Полицейские на месте нападения на женщину-полицейского в коммуне Рамбуйе под Парижем - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
24 апреля, 02:06
Франция расследует нападение под Парижем совместно со спецслужбами Туниса
В пятницу во второй половине дня мужчина с ножом напал на сотрудницу комиссариата полиции в Рамбуйе. Инцидент произошел в комиссариате полиции. По данным прокуратуры, злоумышленник нанес жертве удары ножом в живот и в горло. Женщина скончалась. Нападавший умер от ран, полученных при задержании. У нападавшего было гражданство Туниса, он прибыл во Францию в 2009 году.
Как сообщил глава антитеррористической прокуратуры, расследование ведется по статьям об убийстве лица, ответственного за общественный порядок, и преступном террористическом сговоре. Прокурор отметил, что злоумышленник заранее наводил справки о месте преступления.
Премьер-министр Франции Жан Кастекс, прибывший в пятницу на место ЧП, назвал нападение новой террористической атакой. Президент страны Эммануэль Макрон, комментируя произошедшее, заявил, что Франция не сдастся в борьбе с исламским терроризмом.
 
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