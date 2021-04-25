https://ria.ru/20210425/edinenie-1729891491.html

Китай предложил сформировать сообщество единения человека и природы

Китай предложил сформировать сообщество единения человека и природы

Председатель КНР Си Цзиньпин 22 апреля внес предложение о формировании сообщества единения человека и природы. Лидер КНР сделал это заявление в Пекине, выступая РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T21:41

2021-04-25T21:41

2021-04-25T21:41

россия-китай: главное

антониу гутерриш

всемирная метеорологическая организация

си цзиньпин

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МОСКВА, 25 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Председатель КНР Си Цзиньпин 22 апреля внес предложение о формировании сообщества единения человека и природы. Лидер КНР сделал это заявление в Пекине, выступая на климатическом саммите, проходящем в режиме видеосвязи. Для создания сообщества единения человека и природы необходима приверженность принципам гармонии человека и окружающего мира, развития экологии, системного управления, ориентации на человека, мультилатерализма, а также общей, но дифференцированной ответственности, - подчеркнул Си Цзиньпин.Согласно недавнему докладу, опубликованному Всемирной метеорологической организацией, 2020 год – один из трех самых жарких в истории человечества. Наводнения, засухи, ураганы и другие стихийные бедствия, а также пандемия коронавируса не только поставили под удар более 50 миллионов человек по всему миру, но и углубили проблему продовольственной безопасности. На этом фоне назрела острая необходимость проведения климатического саммита, где лидеры разных стран мира обменяются мнениями по климатическом изменениям.Напомним, что на проходящей в прошлом году 75-й сессии ГА ООН Си Цзиньпин заявил об обязательстве Китая по ограничению потребления угля, достижению пиковых значений по выбросам углерода к 2030 году и достижению углеродного баланса к 2060 году. Очевидно, что сроки достижения этих целей в Китае гораздо короче, чем в других странах, а это значит, что страна должна приложить более напряженные усилия в данной сфере.На нынешнем саммите Си Цзиньпин выдвинул ряд конкретных мер в этом направлении, в том числе: поддержка "пионеров" в достижении минимальных выбросов из числа определенных регионов, отраслей и предприятий, запуск онлайн-торговли квотами на выбросы углерода и другие.Комментируя заявления китайского лидера, доцент Ташкентского государственного университета востоковедения А. Шарапов отметил, что Китай в качестве ответственной державы показывает всему миру свою решимость в борьбе с климатическими изменениями, что должно укрепить уверенность международного сообщества в реагирования на климатическую проблему.На саммите президент США Джо Байден пообещал, что в этом десятилетии его страна сократит выбросы парниковых газов "вдвое" по сравнению с уровнем 2005 года.В течение нескольких прошлых лет процесс борьбы с климатическими изменениями в глобальном масштабе проходил не так успешно, главная причина неудач - отказ от реализации своих обещаний США и западными странами. Прежняя американская администрация в одностороннем порядке объявила о выходе из "Парижского соглашения по климату", что создало большие проблемы для глобального климатического сотрудничества. Хотя после присяги новый президент США Джо Байден подписал указ о возвращении США к "Парижскому соглашению", однако многие международные обозреватели обеспокоены тем, что Соединенные Штаты пытаются взять на себя роль лидера в климатическом вопросе. Так, в ходе нынешнего климатического саммита Джо Байден объявил о новой цели США по сокращению выбросов парниковых газов – за этим стоит политическая подоплека, а именно стремление США оказать давление на Китай, чтобы он сделал больше уступок по этому вопросу.Председатель КНР Си Цзиньпин призвал мир придерживаться международного права и принципов справедливости, отстаивать международную систему во главе с ООН, соблюдать цели и принципы "Рамочной конвенции ООН по климатическим изменениям" и "Парижское соглашение по климату". Это главные документы в преодолении климатических изменений в глобальном масштабе, западные страны не должны искать иные пути решения этой проблемы.С учетом разницы в развитии и экономической мощи, развивающиеся страны не способны взять на себя паритетную ответственность наравне с развитыми странами. Тем более в условиях эпидемии перед этими странами встало еще больше проблем.Си Цзиньпин призвал развитые страны предоставить развивающимся странам поддержку в таких сферах, как средства, технологии и увеличение потенциала в переходе к зеленой и низкоуглеродной модели развития."У нас осталось мало времени, впереди нас ждет еще много сложностей. Необходимо приступить к реальным действиям, чтобы защитить человечество от бедствий, связанных с климатическими изменениями", - с таким призывом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился ко всему миру. Мир должен сплотиться на борьбу с климатическими изменениями и непременно победить в этой "войне", - отметил он.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антониу гутерриш, всемирная метеорологическая организация, си цзиньпин, джо байден, китай, оон, сша, в мире