https://ria.ru/20210425/dtp-1729819039.html

При столкновении автобуса с грузовиком под Тулой погиб человек

При столкновении автобуса с грузовиком под Тулой погиб человек

Один человек погиб, ещё девять, включая двоих детей, пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Тульской области, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T08:13

2021-04-25T08:13

2021-04-25T08:15

тульская область

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 апр - РИА Новости. Один человек погиб, ещё девять, включая двоих детей, пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Тульской области, сообщило УМВД по региону.Авария произошла примерно в 02.55 воскресенья в Воловском районе на автодороге М-4 "Дон"."По предварительной информации, водитель автобуса Неоплан, двигавшийся в направлении Москвы, совершил столкновение с грузовым автомобилем Скания, который незадолго до этого, двигаясь с полуприцепом, совершил наезд на препятствие", - говорится в сообщении.В результате ДТП 54-летний водитель автобуса от полученных травм скончался на месте."На данный момент имеются сведения о девяти пострадавших, находившихся в салоне автобуса, среди них двое детей - мальчик 8 лет и девочка 14 лет. Они и ещё один пассажир госпитализированы в медицинское учреждение. Шестерым пострадавшим оказана медицинская помощь", - информирует полиция.В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах данного дорожно-транспортного происшествия.

https://ria.ru/20210424/avtobus-1729779315.html

тульская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тульская область, происшествия