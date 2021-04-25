https://ria.ru/20210425/dtp-1729819039.html
При столкновении автобуса с грузовиком под Тулой погиб человек
При столкновении автобуса с грузовиком под Тулой погиб человек
Один человек погиб, ещё девять, включая двоих детей, пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Тульской области, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T08:13
2021-04-25T08:13
2021-04-25T08:15
тульская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:189:2968:1859_1920x0_80_0_0_cabe39dd3f9a20d68e8361d541dfe14d.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 апр - РИА Новости. Один человек погиб, ещё девять, включая двоих детей, пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Тульской области, сообщило УМВД по региону.Авария произошла примерно в 02.55 воскресенья в Воловском районе на автодороге М-4 "Дон"."По предварительной информации, водитель автобуса Неоплан, двигавшийся в направлении Москвы, совершил столкновение с грузовым автомобилем Скания, который незадолго до этого, двигаясь с полуприцепом, совершил наезд на препятствие", - говорится в сообщении.В результате ДТП 54-летний водитель автобуса от полученных травм скончался на месте."На данный момент имеются сведения о девяти пострадавших, находившихся в салоне автобуса, среди них двое детей - мальчик 8 лет и девочка 14 лет. Они и ещё один пассажир госпитализированы в медицинское учреждение. Шестерым пострадавшим оказана медицинская помощь", - информирует полиция.В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах данного дорожно-транспортного происшествия.
https://ria.ru/20210424/avtobus-1729779315.html
тульская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_96f24b7688f9eb1afe23cf253d62fbb1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тульская область, происшествия