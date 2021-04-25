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При столкновении автобуса с грузовиком под Тулой погиб человек
При столкновении автобуса с грузовиком под Тулой погиб человек
Один человек погиб, ещё девять, включая двоих детей, пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Тульской области, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T08:13
2021-04-25T08:15
тульская область
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 апр - РИА Новости. Один человек погиб, ещё девять, включая двоих детей, пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Тульской области, сообщило УМВД по региону.Авария произошла примерно в 02.55 воскресенья в Воловском районе на автодороге М-4 "Дон"."По предварительной информации, водитель автобуса Неоплан, двигавшийся в направлении Москвы, совершил столкновение с грузовым автомобилем Скания, который незадолго до этого, двигаясь с полуприцепом, совершил наезд на препятствие", - говорится в сообщении.В результате ДТП 54-летний водитель автобуса от полученных травм скончался на месте."На данный момент имеются сведения о девяти пострадавших, находившихся в салоне автобуса, среди них двое детей - мальчик 8 лет и девочка 14 лет. Они и ещё один пассажир госпитализированы в медицинское учреждение. Шестерым пострадавшим оказана медицинская помощь", - информирует полиция.В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах данного дорожно-транспортного происшествия.
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тульская область, происшествия

При столкновении автобуса с грузовиком под Тулой погиб человек

08:13 25.04.2021 (обновлено: 08:15 25.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 апр - РИА Новости. Один человек погиб, ещё девять, включая двоих детей, пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Тульской области, сообщило УМВД по региону.
Авария произошла примерно в 02.55 воскресенья в Воловском районе на автодороге М-4 "Дон".
"По предварительной информации, водитель автобуса Неоплан, двигавшийся в направлении Москвы, совершил столкновение с грузовым автомобилем Скания, который незадолго до этого, двигаясь с полуприцепом, совершил наезд на препятствие", - говорится в сообщении.
В результате ДТП 54-летний водитель автобуса от полученных травм скончался на месте.
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"На данный момент имеются сведения о девяти пострадавших, находившихся в салоне автобуса, среди них двое детей - мальчик 8 лет и девочка 14 лет. Они и ещё один пассажир госпитализированы в медицинское учреждение. Шестерым пострадавшим оказана медицинская помощь", - информирует полиция.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах данного дорожно-транспортного происшествия.
 
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