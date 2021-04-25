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В ДНР сообщили о размещении десяти единиц техники Украиной в Донбассе
В ДНР сообщили о размещении десяти единиц техники Украиной в Донбассе
Украинские силовики разместили десять единиц техники в населённых пунктах Донбасса, заявил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T18:52
2021-04-25T18:52
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ДОНЕЦК, 25 апр - РИА Новости. Украинские силовики разместили десять единиц техники в населённых пунктах Донбасса, заявил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики."Выявлено размещение десяти единиц вооружения и военной техники вооружённых формирований Украины вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории", - сказал представитель ведомства.Он пояснил, что среди обнаруженной техники были зенитно-ракетные комплексы "Оса", БМП-2, зенитная установка "Шилка".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210425/donbass-1729828663.html
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луганская народная республика, донецкая народная республика, бмп-2, оон, в мире

В ДНР сообщили о размещении десяти единиц техники Украиной в Донбассе

18:52 25.04.2021
 
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные в зоне конфликта на востоке Украины
Украинские военные в зоне конфликта на востоке Украины - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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ДОНЕЦК, 25 апр - РИА Новости. Украинские силовики разместили десять единиц техники в населённых пунктах Донбасса, заявил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Выявлено размещение десяти единиц вооружения и военной техники вооружённых формирований Украины вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории", - сказал представитель ведомства.
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
10:10
В ДНР обвинили Украину в многократном нарушении перемирия в Донбассе
Он пояснил, что среди обнаруженной техники были зенитно-ракетные комплексы "Оса", БМП-2, зенитная установка "Шилка".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
01:35
Климкин испугался из-за предложения России по Донбассу
 
Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаБМП-2ООНВ мире
 
 
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