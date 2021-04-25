https://ria.ru/20210425/donbass-1729877367.html

В ДНР сообщили о размещении десяти единиц техники Украиной в Донбассе

В ДНР сообщили о размещении десяти единиц техники Украиной в Донбассе

Украинские силовики разместили десять единиц техники в населённых пунктах Донбасса, заявил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной... РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T18:52

2021-04-25T18:52

2021-04-25T18:52

луганская народная республика

донецкая народная республика

бмп-2

оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/152307/26/1523072617_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_1587d04d2316d984fe7ef9e77e83dda0.jpg

ДОНЕЦК, 25 апр - РИА Новости. Украинские силовики разместили десять единиц техники в населённых пунктах Донбасса, заявил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики."Выявлено размещение десяти единиц вооружения и военной техники вооружённых формирований Украины вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории", - сказал представитель ведомства.Он пояснил, что среди обнаруженной техники были зенитно-ракетные комплексы "Оса", БМП-2, зенитная установка "Шилка".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210425/donbass-1729828663.html

https://ria.ru/20210425/donbass-1729811498.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика, донецкая народная республика, бмп-2, оон, в мире