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Климкин испугался из-за предложения России по Донбассу
Климкин испугался из-за предложения России по Донбассу
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Facebook выразил опасения из-за предложения Москвы провести встречу Нормандской четверки на территории... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T01:35
2021-04-25T01:35
алексей арестович
россия
ситуация в днр и лнр
лнр
днр
павел климкин
донецкая народная республика
дмитрий козак
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Facebook выразил опасения из-за предложения Москвы провести встречу Нормандской четверки на территории Донбасса.Политик заявил, что подобная встреча "легализовала" бы получение жителями Донбасса российских паспортов, а этот процесс, по мнению экс-главы МИД, якобы делает бессмысленными Минские соглашения. Поэтому, считает Климкин, Украине, а также США и желательно всему Западу необходимо разработать новую стратегию по Донбассу и в отношении России. Если же этого не сделать вовремя, то положение Украины ухудшится, и она перестанет быть полноправным участником международных переговоров, опасается бывший глава МИД.Ранее Москва предложила Франции и Германии до 27 апреля обсудить вопросы перемирия на востоке Украины. Встреча могла бы пройти в Донбассе с участием представителей Киева, Донецка и Луганска. Об этом говорится в письме замглавы администрации президента России Дмитрия Козака, опубликованном в ряде СМИ. Подлинность документа сам Козак подтвердил журналистам.Пресс-секретарь делегации Украины в контактной группе по урегулированию конфликта Алексей Арестович в беседе с изданием "Страна.ua" сообщил о готовности представителей Киева встречаться с Россией, Германией и Францией "в любой точке Донбасса, в том числе на линии разграничения". Однако, подчеркнул Арестович, украинская сторона выступает против участия в переговорах представителей ДНР и ЛНР.
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алексей арестович , россия, ситуация в днр и лнр, лнр, днр, павел климкин, донецкая народная республика, дмитрий козак, германия, луганск, украина, в мире

Климкин испугался из-за предложения России по Донбассу

01:35 25.04.2021
 
© AP Photo / Luca BrunoМинистр иностранных дел Украины Павел Климкин
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© AP Photo / Luca Bruno
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Facebook выразил опасения из-за предложения Москвы провести встречу Нормандской четверки на территории Донбасса.
Политик заявил, что подобная встреча "легализовала" бы получение жителями Донбасса российских паспортов, а этот процесс, по мнению экс-главы МИД, якобы делает бессмысленными Минские соглашения. Поэтому, считает Климкин, Украине, а также США и желательно всему Западу необходимо разработать новую стратегию по Донбассу и в отношении России. Если же этого не сделать вовремя, то положение Украины ухудшится, и она перестанет быть полноправным участником международных переговоров, опасается бывший глава МИД.
"Момент для этого существует сейчас, на фоне санкций и высылки дипломатов. Иначе можем остаться там, где мы есть, а о нас будут договариваться через нашу голову", — заявил Климкин.
Ранее Москва предложила Франции и Германии до 27 апреля обсудить вопросы перемирия на востоке Украины. Встреча могла бы пройти в Донбассе с участием представителей Киева, Донецка и Луганска. Об этом говорится в письме замглавы администрации президента России Дмитрия Козака, опубликованном в ряде СМИ. Подлинность документа сам Козак подтвердил журналистам.
Пресс-секретарь делегации Украины в контактной группе по урегулированию конфликта Алексей Арестович в беседе с изданием "Страна.ua" сообщил о готовности представителей Киева встречаться с Россией, Германией и Францией "в любой точке Донбасса, в том числе на линии разграничения". Однако, подчеркнул Арестович, украинская сторона выступает против участия в переговорах представителей ДНР и ЛНР.
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