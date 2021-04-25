https://ria.ru/20210425/donbass-1729811498.html

Климкин испугался из-за предложения России по Донбассу

Климкин испугался из-за предложения России по Донбассу

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Facebook выразил опасения из-за предложения Москвы провести встречу Нормандской четверки на территории... РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T01:35

2021-04-25T01:35

2021-04-25T01:35

алексей арестович

россия

ситуация в днр и лнр

лнр

днр

павел климкин

донецкая народная республика

дмитрий козак

германия

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Facebook выразил опасения из-за предложения Москвы провести встречу Нормандской четверки на территории Донбасса.Политик заявил, что подобная встреча "легализовала" бы получение жителями Донбасса российских паспортов, а этот процесс, по мнению экс-главы МИД, якобы делает бессмысленными Минские соглашения. Поэтому, считает Климкин, Украине, а также США и желательно всему Западу необходимо разработать новую стратегию по Донбассу и в отношении России. Если же этого не сделать вовремя, то положение Украины ухудшится, и она перестанет быть полноправным участником международных переговоров, опасается бывший глава МИД.Ранее Москва предложила Франции и Германии до 27 апреля обсудить вопросы перемирия на востоке Украины. Встреча могла бы пройти в Донбассе с участием представителей Киева, Донецка и Луганска. Об этом говорится в письме замглавы администрации президента России Дмитрия Козака, опубликованном в ряде СМИ. Подлинность документа сам Козак подтвердил журналистам.Пресс-секретарь делегации Украины в контактной группе по урегулированию конфликта Алексей Арестович в беседе с изданием "Страна.ua" сообщил о готовности представителей Киева встречаться с Россией, Германией и Францией "в любой точке Донбасса, в том числе на линии разграничения". Однако, подчеркнул Арестович, украинская сторона выступает против участия в переговорах представителей ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20210424/pushkov-1729729278.html

россия

донецкая народная республика

германия

луганск

украина

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