Климкин испугался из-за предложения России по Донбассу
© AP Photo / Luca BrunoМинистр иностранных дел Украины Павел Климкин
© AP Photo / Luca Bruno
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Facebook выразил опасения из-за предложения Москвы провести встречу Нормандской четверки на территории Донбасса.
Политик заявил, что подобная встреча "легализовала" бы получение жителями Донбасса российских паспортов, а этот процесс, по мнению экс-главы МИД, якобы делает бессмысленными Минские соглашения. Поэтому, считает Климкин, Украине, а также США и желательно всему Западу необходимо разработать новую стратегию по Донбассу и в отношении России. Если же этого не сделать вовремя, то положение Украины ухудшится, и она перестанет быть полноправным участником международных переговоров, опасается бывший глава МИД.
"Момент для этого существует сейчас, на фоне санкций и высылки дипломатов. Иначе можем остаться там, где мы есть, а о нас будут договариваться через нашу голову", — заявил Климкин.
Ранее Москва предложила Франции и Германии до 27 апреля обсудить вопросы перемирия на востоке Украины. Встреча могла бы пройти в Донбассе с участием представителей Киева, Донецка и Луганска. Об этом говорится в письме замглавы администрации президента России Дмитрия Козака, опубликованном в ряде СМИ. Подлинность документа сам Козак подтвердил журналистам.
Пресс-секретарь делегации Украины в контактной группе по урегулированию конфликта Алексей Арестович в беседе с изданием "Страна.ua" сообщил о готовности представителей Киева встречаться с Россией, Германией и Францией "в любой точке Донбасса, в том числе на линии разграничения". Однако, подчеркнул Арестович, украинская сторона выступает против участия в переговорах представителей ДНР и ЛНР.