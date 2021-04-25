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Премьер Ирака поручил расследовать смертельный пожар в больнице
Премьер Ирака поручил расследовать смертельный пожар в больнице
Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи поручил задержать директора больницы в Багдаде, где от пожара погибли свыше двадцати человек, сообщила его канцелярия. РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T03:09
2021-04-25T03:09
мустафа аль-каземи
багдад (город)
ирак
в мире
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КАИР, 25 апр – РИА Новости. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи поручил задержать директора больницы в Багдаде, где от пожара погибли свыше двадцати человек, сообщила его канцелярия.Ранее телеканал Sky News Arabiya сообщил о гибели 23 человек в результате пожара в больнице в Багдаде, предназначенной для пациентов с коронавирусной инфекцией. Число пострадавших, по данным иракских СМИ, превышает 40 человек. Также по данным СМИ, причиной пожара послужил взрыв баллона с кислородом, большинство смертей вызваны отравлением угарным газом.
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мустафа аль-каземи, багдад (город), ирак, в мире

Премьер Ирака поручил расследовать смертельный пожар в больнице

03:09 25.04.2021
 
© AP Photo / Khalid MohammedПремьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи в Багдаде
Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи в Багдаде - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© AP Photo / Khalid Mohammed
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КАИР, 25 апр – РИА Новости. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи поручил задержать директора больницы в Багдаде, где от пожара погибли свыше двадцати человек, сообщила его канцелярия.
"Аль-Каземи поручил немедленно провести расследование причин трагедии… Будет проведено расследование в отношении директора больницы, директора службы безопасности и лиц, ответственных за техническое обслуживание оборудование в больнице. До конца расследования они будут задержаны", - говорится в сообщении.
Ранее телеканал Sky News Arabiya сообщил о гибели 23 человек в результате пожара в больнице в Багдаде, предназначенной для пациентов с коронавирусной инфекцией. Число пострадавших, по данным иракских СМИ, превышает 40 человек. Также по данным СМИ, причиной пожара послужил взрыв баллона с кислородом, большинство смертей вызваны отравлением угарным газом.
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Мустафа аль-КаземиБагдад (город)ИракВ мире
 
 
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