https://ria.ru/20210425/direktor-1729813225.html

Премьер Ирака поручил расследовать смертельный пожар в больнице

Премьер Ирака поручил расследовать смертельный пожар в больнице

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи поручил задержать директора больницы в Багдаде, где от пожара погибли свыше двадцати человек, сообщила его канцелярия. РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T03:09

2021-04-25T03:09

2021-04-25T03:09

мустафа аль-каземи

багдад (город)

ирак

в мире

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КАИР, 25 апр – РИА Новости. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи поручил задержать директора больницы в Багдаде, где от пожара погибли свыше двадцати человек, сообщила его канцелярия.Ранее телеканал Sky News Arabiya сообщил о гибели 23 человек в результате пожара в больнице в Багдаде, предназначенной для пациентов с коронавирусной инфекцией. Число пострадавших, по данным иракских СМИ, превышает 40 человек. Также по данным СМИ, причиной пожара послужил взрыв баллона с кислородом, большинство смертей вызваны отравлением угарным газом.

https://ria.ru/20210414/pozhar-1728170948.html

багдад (город)

ирак

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мустафа аль-каземи, багдад (город), ирак, в мире