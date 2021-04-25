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Десятки тысяч палестинцев приняли участие в демонстрациях в секторе Газа
Десятки тысяч палестинцев приняли участие в демонстрациях в секторе Газа
Массовые демонстрации палестинцев прошли во всех городах сектора Газа, они выступили в поддержку палестинцев, участвующих в столкновениях с полицией в... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T02:19
2021-04-25T11:01
западный берег реки иордан
сектор газа
евросоюз
иерусалим
сша
в мире
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ГАЗА, 24 апр - РИА Новости. Массовые демонстрации палестинцев прошли во всех городах сектора Газа, они выступили в поддержку палестинцев, участвующих в столкновениях с полицией в Иерусалиме, передает корреспондент РИА Новости.В субботу вечером в Старом городе Иерусалима возобновились столкновения мусульманской молодежи с сотрудниками правопорядка после вечерней молитвы на Храмовой горе.Во всех городах сектора Газа десятки тысяч палестинцев вышли на массовые демонстрации в поддержку палестинцев в Иерусалиме, передает корреспондент. Демонстранты подняли палестинские флаги в знак поддержки.Представитель Палестинского Красного Полумесяца сообщил РИА Новости, что "на сегодняшний день в ходе продолжающихся столкновений были ранены 12 палестинцев".Столкновения в центре Иерусалима и на Западном берегу реки Иордан продолжаются уже несколько дней.Озабоченность в связи с продолжающимся насилием в Иерусалиме выразили США и Евросоюз, который призвал к "сдержанности и проявлению ответственности".
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западный берег реки иордан, сектор газа, евросоюз, иерусалим, сша, в мире

Десятки тысяч палестинцев приняли участие в демонстрациях в секторе Газа

02:19 25.04.2021 (обновлено: 11:01 25.04.2021)
 
© REUTERS / Mohammed Salem Акция в поддержку палестинцев, участвующих в столкновениях с полицией в Иерусалиме, в городе Газа
Акция в поддержку палестинцев, участвующих в столкновениях с полицией в Иерусалиме, в городе Газа - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© REUTERS / Mohammed Salem
Акция в поддержку палестинцев, участвующих в столкновениях с полицией в Иерусалиме, в городе Газа
Читать ria.ru в
ГАЗА, 24 апр - РИА Новости. Массовые демонстрации палестинцев прошли во всех городах сектора Газа, они выступили в поддержку палестинцев, участвующих в столкновениях с полицией в Иерусалиме, передает корреспондент РИА Новости.
В субботу вечером в Старом городе Иерусалима возобновились столкновения мусульманской молодежи с сотрудниками правопорядка после вечерней молитвы на Храмовой горе.
Во всех городах сектора Газа десятки тысяч палестинцев вышли на массовые демонстрации в поддержку палестинцев в Иерусалиме, передает корреспондент. Демонстранты подняли палестинские флаги в знак поддержки.
Представитель Палестинского Красного Полумесяца сообщил РИА Новости, что "на сегодняшний день в ходе продолжающихся столкновений были ранены 12 палестинцев".
Столкновения в центре Иерусалима и на Западном берегу реки Иордан продолжаются уже несколько дней.
Озабоченность в связи с продолжающимся насилием в Иерусалиме выразили США и Евросоюз, который призвал к "сдержанности и проявлению ответственности".
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Западный берег реки ИорданСектор ГазаЕвросоюзИерусалимСШАВ мире
 
 
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