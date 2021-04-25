Десятки тысяч палестинцев приняли участие в демонстрациях в секторе Газа
02:19 25.04.2021 (обновлено: 11:01 25.04.2021)
© REUTERS / Mohammed Salem Акция в поддержку палестинцев, участвующих в столкновениях с полицией в Иерусалиме, в городе Газа
Акция в поддержку палестинцев, участвующих в столкновениях с полицией в Иерусалиме, в городе Газа
ГАЗА, 24 апр - РИА Новости. Массовые демонстрации палестинцев прошли во всех городах сектора Газа, они выступили в поддержку палестинцев, участвующих в столкновениях с полицией в Иерусалиме, передает корреспондент РИА Новости.
В субботу вечером в Старом городе Иерусалима возобновились столкновения мусульманской молодежи с сотрудниками правопорядка после вечерней молитвы на Храмовой горе.
Во всех городах сектора Газа десятки тысяч палестинцев вышли на массовые демонстрации в поддержку палестинцев в Иерусалиме, передает корреспондент. Демонстранты подняли палестинские флаги в знак поддержки.
Представитель Палестинского Красного Полумесяца сообщил РИА Новости, что "на сегодняшний день в ходе продолжающихся столкновений были ранены 12 палестинцев".
Jerusalem burns. Gaza rages. Israel has no functional government. Caretaker ministers don’t have full powers. There’s no budget. The Knesset is not operational. KKK-like gangs stop drivers screaming “Death to Arabs.” The PM dreams of being elected king. pic.twitter.com/QVnfyIoCnh— Noga Tarnopolsky (@NTarnopolsky) April 24, 2021
Столкновения в центре Иерусалима и на Западном берегу реки Иордан продолжаются уже несколько дней.