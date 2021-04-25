https://ria.ru/20210425/demonstratsii-1729812166.html

Десятки тысяч палестинцев приняли участие в демонстрациях в секторе Газа

Десятки тысяч палестинцев приняли участие в демонстрациях в секторе Газа

Массовые демонстрации палестинцев прошли во всех городах сектора Газа, они выступили в поддержку палестинцев, участвующих в столкновениях с полицией в... РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T02:19

2021-04-25T02:19

2021-04-25T11:01

западный берег реки иордан

сектор газа

евросоюз

иерусалим

сша

в мире

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ГАЗА, 24 апр - РИА Новости. Массовые демонстрации палестинцев прошли во всех городах сектора Газа, они выступили в поддержку палестинцев, участвующих в столкновениях с полицией в Иерусалиме, передает корреспондент РИА Новости.В субботу вечером в Старом городе Иерусалима возобновились столкновения мусульманской молодежи с сотрудниками правопорядка после вечерней молитвы на Храмовой горе.Во всех городах сектора Газа десятки тысяч палестинцев вышли на массовые демонстрации в поддержку палестинцев в Иерусалиме, передает корреспондент. Демонстранты подняли палестинские флаги в знак поддержки.Представитель Палестинского Красного Полумесяца сообщил РИА Новости, что "на сегодняшний день в ходе продолжающихся столкновений были ранены 12 палестинцев".Столкновения в центре Иерусалима и на Западном берегу реки Иордан продолжаются уже несколько дней.Озабоченность в связи с продолжающимся насилием в Иерусалиме выразили США и Евросоюз, который призвал к "сдержанности и проявлению ответственности".

https://ria.ru/20210308/izrail-1600330634.html

западный берег реки иордан

сектор газа

иерусалим

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

западный берег реки иордан, сектор газа, евросоюз, иерусалим, сша, в мире