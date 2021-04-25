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Слуцкий призвал Чехию извиниться перед Россией
Слуцкий призвал Чехию извиниться перед Россией
Чехии после разразившегося скандала и высылки российских дипломатов как минимум стоит принести извинения, завил председатель думского комитета по международным... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T17:23
2021-04-25T17:43
леонид слуцкий (политик)
андрей бабиш
милош земан
мид чехии
в мире
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Чехии после разразившегося скандала и высылки российских дипломатов как минимум стоит принести извинения, завил председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.Президент Чехии Милош Земан в воскресенье заявил, что в отчетах спецслужб Чехии нет доказательств, что два "российских агента" были на взорвавшихся складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году."Чехии после всего этого как минимум стоит принести извинения, если, конечно, в Праге сохранились остатки самостоятельности в принятии решений", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Заявление Земана, по его словам, "еще раз доказывает, что Прага не имела реальных оснований и доказательств для предъявления обвинений России, а тем более выдворения дипломатов РФ"."Все эти действия, очевидно, служили информационной завесой для отвлечения внимания мирового сообщества от попытки госпереворота в Белоруссии. Кому-то опять понадобилась маленькая "победоносная" дипломатическая война, чтобы скрыть истинное лицо США и всего коллективного запада", - заявил Слуцкий.Однако проигравшей здесь скорее оказалась чешская сторона, отметил депутат, ей был дан жесткий и мгновенный ответ со стороны России."Что в остатке: российско-чешские отношения понижены на несколько порядков в уровне, прекращены переговоры по поставкам вакцины "Спутник V", для восстановления диалога могут понадобиться годы", - резюмировал парламентарий.Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными, а в МИД РФ - "маразматическим парадом". Тем не менее, из Чехии были высланы 18 российских дипломатов, на что Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.Глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных чешских дипломатов, и, не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава посольства РФ, дав срок до конца мая.Как заявляли в российском внешнеполитическом ведомстве, Прага в качестве ответа на недружественные действия получила то, "о чем не мечтала даже в страшном сне".
https://ria.ru/20210425/chekhiya-1729859280.html
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леонид слуцкий (политик), андрей бабиш, милош земан, мид чехии, в мире

Слуцкий призвал Чехию извиниться перед Россией

17:23 25.04.2021 (обновлено: 17:43 25.04.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Чехии после разразившегося скандала и высылки российских дипломатов как минимум стоит принести извинения, завил председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Президент Чехии Милош Земан в воскресенье заявил, что в отчетах спецслужб Чехии нет доказательств, что два "российских агента" были на взорвавшихся складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году.
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"Чехии после всего этого как минимум стоит принести извинения, если, конечно, в Праге сохранились остатки самостоятельности в принятии решений", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Заявление Земана, по его словам, "еще раз доказывает, что Прага не имела реальных оснований и доказательств для предъявления обвинений России, а тем более выдворения дипломатов РФ".
"Все эти действия, очевидно, служили информационной завесой для отвлечения внимания мирового сообщества от попытки госпереворота в Белоруссии. Кому-то опять понадобилась маленькая "победоносная" дипломатическая война, чтобы скрыть истинное лицо США и всего коллективного запада", - заявил Слуцкий.
Однако проигравшей здесь скорее оказалась чешская сторона, отметил депутат, ей был дан жесткий и мгновенный ответ со стороны России.
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"Что в остатке: российско-чешские отношения понижены на несколько порядков в уровне, прекращены переговоры по поставкам вакцины "Спутник V", для восстановления диалога могут понадобиться годы", - резюмировал парламентарий.
Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными, а в МИД РФ - "маразматическим парадом". Тем не менее, из Чехии были высланы 18 российских дипломатов, на что Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.
Глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных чешских дипломатов, и, не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава посольства РФ, дав срок до конца мая.
Как заявляли в российском внешнеполитическом ведомстве, Прага в качестве ответа на недружественные действия получила то, "о чем не мечтала даже в страшном сне".
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Леонид Слуцкий (политик)Андрей БабишМилош ЗеманМИД ЧехииВ мире
 
 
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