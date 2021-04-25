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В Праге начали понимать, что попали в глупое положение, заявил Володин
В Праге начали понимать, что попали в глупое положение, заявил Володин
В Праге начали понимать, что раздули на пустом месте международный скандал по делу Врбетице и сами попали в глупое положение, заявил председатель Госдумы... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T16:29
2021-04-25T16:29
2021-04-25T16:55
милош земан
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. В Праге начали понимать, что раздули на пустом месте международный скандал по делу Врбетице и сами попали в глупое положение, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя выступление президента Чехии Милоша Земана.Земан в воскресенье заявил, что в отчетах спецслужб Чехии нет доказательств, что два "российских агента" были на взорвавшихся складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году."Судя по всему, в Праге начали понимать, что, раздув на пустом месте международный скандал, пострадали, прежде всего, сами, попали в заведомо глупое положение", - написал Володин в своем Telegram-канале.Чехия, по мнению спикера ГД, сама загнала себя в угол, поставила в неловкую ситуацию союзников и разрушила отношения, которые годами выстраивали дипломаты. Теперь же ее власти "вынуждены давать задний ход"."Чехия дважды себя выпорола – лишила своих граждан возможности получить эффективную российскую вакцину, обнулила свое посольство в Москве", - заявил Володин.Он отметил, что чешская дипмиссия "пала жертвой принятого Прагой под надуманным провокационным предлогом решения о высылке российских дипломатов"."Ни одно уважающее себя государство так себя не ведет. Так может действовать только страна, которая не имеет собственной субъектности в ключевых вопросах", - считает парламентарий.Володин добавил, что Чехия, "отдавшая себя в услужение заокеанскому "хозяину", вынуждена безропотно выполнять чужие указания".Он преподложил, что Прага в попытке "выслужиться" проявила самостоятельность, вовлекая в европейский скандал своих союзников и призвав страны Евросоюза и НАТО последовать ее примеру – выслать российских дипломатов.Он также отметил, что президент Чехии не побоялся сказать правду, "хотя она, по-видимому, никому там уже не нужна – колесо закрутилось: высылка дипломатов, скандал, подорванные отношения".
https://ria.ru/20210425/zeman-1729855281.html
https://ria.ru/20210425/zeman-1729839930.html
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милош земан, госдума рф, нато, евросоюз, прага, сша, россия, вячеслав володин, чехия, в мире
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости.
В Праге
начали понимать, что раздули на пустом месте международный скандал по делу Врбетице и сами попали в глупое положение, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин
, комментируя выступление президента Чехии Милоша Земана
.
Земан в воскресенье заявил, что в отчетах спецслужб Чехии
нет доказательств, что два "российских агента" были на взорвавшихся складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году.
"Судя по всему, в Праге начали понимать, что, раздув на пустом месте международный скандал, пострадали, прежде всего, сами, попали в заведомо глупое положение", - написал Володин в своем Telegram-канале
.
Чехия, по мнению спикера ГД, сама загнала себя в угол, поставила в неловкую ситуацию союзников и разрушила отношения, которые годами выстраивали дипломаты. Теперь же ее власти "вынуждены давать задний ход".
"Чехия дважды себя выпорола – лишила своих граждан возможности получить эффективную российскую вакцину, обнулила свое посольство в Москве", - заявил Володин.
Он отметил, что чешская дипмиссия "пала жертвой принятого Прагой под надуманным провокационным предлогом решения о высылке российских дипломатов".
"Ни одно уважающее себя государство так себя не ведет. Так может действовать только страна, которая не имеет собственной субъектности в ключевых вопросах", - считает парламентарий.
Володин добавил, что Чехия, "отдавшая себя в услужение заокеанскому "хозяину", вынуждена безропотно выполнять чужие указания".
Он преподложил, что Прага в попытке "выслужиться" проявила самостоятельность, вовлекая в европейский скандал своих союзников и призвав страны Евросоюза
и НАТО
последовать ее примеру – выслать российских дипломатов.
"Надо отдать должное Милошу Земану, который в непростой ситуации, когда все прогибаются под позицию США
, высказался достаточно объективно... Руководство правительства Чехии, совершенно очевидно, заняло другую позицию, в угоду политической конъюнктуре и желая заработать дивиденды у своих хозяев", - написал Володин.
Он также отметил, что президент Чехии не побоялся сказать правду, "хотя она, по-видимому, никому там уже не нужна – колесо закрутилось: высылка дипломатов, скандал, подорванные отношения".