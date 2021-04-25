https://ria.ru/20210425/chekhiya-1729864147.html

В Праге начали понимать, что попали в глупое положение, заявил Володин

В Праге начали понимать, что попали в глупое положение, заявил Володин

В Праге начали понимать, что раздули на пустом месте международный скандал по делу Врбетице и сами попали в глупое положение, заявил председатель Госдумы... РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T16:29

2021-04-25T16:29

2021-04-25T16:55

милош земан

госдума рф

нато

евросоюз

прага

сша

россия

вячеслав володин

чехия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570823294_258:0:1664:791_1920x0_80_0_0_2bd107e65eb9bb1c40e8a191930d44bb.jpg

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. В Праге начали понимать, что раздули на пустом месте международный скандал по делу Врбетице и сами попали в глупое положение, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя выступление президента Чехии Милоша Земана.Земан в воскресенье заявил, что в отчетах спецслужб Чехии нет доказательств, что два "российских агента" были на взорвавшихся складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году."Судя по всему, в Праге начали понимать, что, раздув на пустом месте международный скандал, пострадали, прежде всего, сами, попали в заведомо глупое положение", - написал Володин в своем Telegram-канале.Чехия, по мнению спикера ГД, сама загнала себя в угол, поставила в неловкую ситуацию союзников и разрушила отношения, которые годами выстраивали дипломаты. Теперь же ее власти "вынуждены давать задний ход"."Чехия дважды себя выпорола – лишила своих граждан возможности получить эффективную российскую вакцину, обнулила свое посольство в Москве", - заявил Володин.Он отметил, что чешская дипмиссия "пала жертвой принятого Прагой под надуманным провокационным предлогом решения о высылке российских дипломатов"."Ни одно уважающее себя государство так себя не ведет. Так может действовать только страна, которая не имеет собственной субъектности в ключевых вопросах", - считает парламентарий.Володин добавил, что Чехия, "отдавшая себя в услужение заокеанскому "хозяину", вынуждена безропотно выполнять чужие указания".Он преподложил, что Прага в попытке "выслужиться" проявила самостоятельность, вовлекая в европейский скандал своих союзников и призвав страны Евросоюза и НАТО последовать ее примеру – выслать российских дипломатов.Он также отметил, что президент Чехии не побоялся сказать правду, "хотя она, по-видимому, никому там уже не нужна – колесо закрутилось: высылка дипломатов, скандал, подорванные отношения".

https://ria.ru/20210425/zeman-1729855281.html

https://ria.ru/20210425/zeman-1729839930.html

https://ria.ru/20210425/vzryvy-1729838932.html

прага

сша

россия

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

милош земан, госдума рф, нато, евросоюз, прага, сша, россия, вячеслав володин, чехия, в мире