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Президент и премьер Чехии обсудят отношения с Россией
Президент и премьер Чехии обсудят отношения с Россией
Чешский президент Милош Земан примет вечером в понедельник премьера Андрея Бабиша, сообщил журналистам пресс-секретарь главы республики Йиржи Овчачек. РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T15:39
2021-04-25T15:39
россия
йиржи овчачек
андрей бабиш
милош земан
чехия
в мире
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ПРАГА, 25 апр – РИА Новости. Чешский президент Милош Земан примет вечером в понедельник премьера Андрея Бабиша, сообщил журналистам пресс-секретарь главы республики Йиржи Овчачек."В понедельник в 18.00 (19.00 мск) в загородной резиденции Lany состоится очередная встреча президента республики Милоша Земана и премьера Андрея Бабиша", - сообщил Овчачек.Как уточнило Чешское ТВ со ссылкой на источник на Пражском граде, в ходе встречи будут обсуждены отношения с РФ после взаимной высылки сотрудников посольств обеих стран.Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными, а в МИД РФ - "маразматическим парадом". Тем не менее, из Чехии были высланы 18 российских дипломатов, на что Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.Глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных чешских дипломатов, и, не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава посольства РФ, дав срок до конца мая.В общей сложности, по данным МИД РФ, к 31 мая численность российского посольства в Праге сократится на 35 дипломатов, 46 работников административно-технического персонала, численность посольства Чехии в Москве - на 16 дипломатов, 4 административно-технических и 91 принятого на месте сотрудника.Как заявляли в российском внешнеполитическом ведомстве, Прага в качестве ответа на недружественные действия получила то, о чем не мечтала даже в страшном сне.
https://ria.ru/20210425/vooruzhenie-1729851873.html
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россия, йиржи овчачек, андрей бабиш, милош земан, чехия, в мире

Президент и премьер Чехии обсудят отношения с Россией

15:39 25.04.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк Глава Чешской Республики Милош Земан на Российско-чешском деловом форуме в Екатеринбурге. 24 ноября 2017
 Глава Чешской Республики Милош Земан на Российско-чешском деловом форуме в Екатеринбурге. 24 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ПРАГА, 25 апр – РИА Новости. Чешский президент Милош Земан примет вечером в понедельник премьера Андрея Бабиша, сообщил журналистам пресс-секретарь главы республики Йиржи Овчачек.
"В понедельник в 18.00 (19.00 мск) в загородной резиденции Lany состоится очередная встреча президента республики Милоша Земана и премьера Андрея Бабиша", - сообщил Овчачек.
Как уточнило Чешское ТВ со ссылкой на источник на Пражском граде, в ходе встречи будут обсуждены отношения с РФ после взаимной высылки сотрудников посольств обеих стран.
Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными, а в МИД РФ - "маразматическим парадом". Тем не менее, из Чехии были высланы 18 российских дипломатов, на что Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.
Здание министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
14:41
МИД призвал Чехию назвать вооружения, хранившиеся на складах во Врбетице
Глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных чешских дипломатов, и, не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава посольства РФ, дав срок до конца мая.
В общей сложности, по данным МИД РФ, к 31 мая численность российского посольства в Праге сократится на 35 дипломатов, 46 работников административно-технического персонала, численность посольства Чехии в Москве - на 16 дипломатов, 4 административно-технических и 91 принятого на месте сотрудника.
Как заявляли в российском внешнеполитическом ведомстве, Прага в качестве ответа на недружественные действия получила то, о чем не мечтала даже в страшном сне.
Глава Чешской Республики Милош Земан на Российско-чешском деловом форуме в Екатеринбурге. 24 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
13:03
Земан назвал предполагаемые причины взрывов на складе во Врбетице
 
РоссияЙиржи ОвчачекАндрей БабишМилош ЗеманЧехияВ мире
 
 
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