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Слуцкий объяснил связь между разладом с Чехией и провокацией в Белоруссии
Слуцкий объяснил связь между разладом с Чехией и провокацией в Белоруссии
Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил в беседе с "Парламентской газетой" о причастности США к дипломатическому кризису между... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T05:56
2021-04-25T05:56
россия
леонид слуцкий (политик)
александр лукашенко
госдума рф
евросоюз
москва
чехия
белоруссия
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил в беседе с "Парламентской газетой" о причастности США к дипломатическому кризису между Россией и Чехией.Ранее Прага обвинила российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Чехия выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон-грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны.Парламентарий называет случившееся целенаправленным развязыванием дипломатической войны.По мнению депутата Госдумы, цепочка высылки российских дипломатов европейскими странами еще больше вносит раздор в отношения с Чехией и Евросоюзом.Слуцкий добавил, что считает "печальными" перспективы развития внешнеполитической ситуации.Президент Белоруссии Александр Лукашенко 17 апреля заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента, к этому причастны спецслужбы США. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы, которые, согласно заявлению КГБ республики, помимо физического устранения белорусского лидера, хотели организовать вооруженный мятеж с целью захвата власти насильственным путем.
https://ria.ru/20210423/zakharova-1729724536.html
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россия, леонид слуцкий (политик), александр лукашенко, госдума рф, евросоюз, москва, чехия, белоруссия, сша, в мире

Слуцкий объяснил связь между разладом с Чехией и провокацией в Белоруссии

05:56 25.04.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил в беседе с "Парламентской газетой" о причастности США к дипломатическому кризису между Россией и Чехией.
Ранее Прага обвинила российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Чехия выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон-грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны.
Парламентарий называет случившееся целенаправленным развязыванием дипломатической войны.
"Прага решила стать прикрытием для Вашингтона после неудавшейся попытки госпереворота в Белоруссии и физического устранения президента (Александра. — Прим. ред.) Лукашенко и выдвинуть против России абсурдные обвинения. Все эти обвинения — ложь, рассчитанная причем на не очень умных людей", — утверждает Слуцкий.
По мнению депутата Госдумы, цепочка высылки российских дипломатов европейскими странами еще больше вносит раздор в отношения с Чехией и Евросоюзом.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
23 апреля, 23:25
Захарова вспомнила Чапека из-за высылки российских дипломатов из Чехии
Слуцкий добавил, что считает "печальными" перспективы развития внешнеполитической ситуации.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 17 апреля заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента, к этому причастны спецслужбы США. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы, которые, согласно заявлению КГБ республики, помимо физического устранения белорусского лидера, хотели организовать вооруженный мятеж с целью захвата власти насильственным путем.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
23 апреля, 12:26
Нарышкин назвал Чехию страной "ограниченного суверенитета" в дипломатии
 
РоссияЛеонид Слуцкий (политик)Александр ЛукашенкоГосдума РФЕвросоюзМоскваЧехияБелоруссияСШАВ мире
 
 
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