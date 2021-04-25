Слуцкий объяснил связь между разладом с Чехией и провокацией в Белоруссии
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил в беседе с "Парламентской газетой" о причастности США к дипломатическому кризису между Россией и Чехией.
Ранее Прага обвинила российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Чехия выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон-грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны.
Парламентарий называет случившееся целенаправленным развязыванием дипломатической войны.
"Прага решила стать прикрытием для Вашингтона после неудавшейся попытки госпереворота в Белоруссии и физического устранения президента (Александра. — Прим. ред.) Лукашенко и выдвинуть против России абсурдные обвинения. Все эти обвинения — ложь, рассчитанная причем на не очень умных людей", — утверждает Слуцкий.
По мнению депутата Госдумы, цепочка высылки российских дипломатов европейскими странами еще больше вносит раздор в отношения с Чехией и Евросоюзом.
Слуцкий добавил, что считает "печальными" перспективы развития внешнеполитической ситуации.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 17 апреля заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента, к этому причастны спецслужбы США. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы, которые, согласно заявлению КГБ республики, помимо физического устранения белорусского лидера, хотели организовать вооруженный мятеж с целью захвата власти насильственным путем.