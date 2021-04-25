https://ria.ru/20210425/chekhiya-1729815009.html

Слуцкий объяснил связь между разладом с Чехией и провокацией в Белоруссии

Слуцкий объяснил связь между разладом с Чехией и провокацией в Белоруссии

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил в беседе с "Парламентской газетой" о причастности США к дипломатическому кризису между... РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T05:56

2021-04-25T05:56

2021-04-25T05:56

россия

леонид слуцкий (политик)

александр лукашенко

госдума рф

евросоюз

москва

чехия

белоруссия

сша

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил в беседе с "Парламентской газетой" о причастности США к дипломатическому кризису между Россией и Чехией.Ранее Прага обвинила российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Чехия выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон-грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны.Парламентарий называет случившееся целенаправленным развязыванием дипломатической войны.По мнению депутата Госдумы, цепочка высылки российских дипломатов европейскими странами еще больше вносит раздор в отношения с Чехией и Евросоюзом.Слуцкий добавил, что считает "печальными" перспективы развития внешнеполитической ситуации.Президент Белоруссии Александр Лукашенко 17 апреля заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента, к этому причастны спецслужбы США. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы, которые, согласно заявлению КГБ республики, помимо физического устранения белорусского лидера, хотели организовать вооруженный мятеж с целью захвата власти насильственным путем.

https://ria.ru/20210423/zakharova-1729724536.html

https://ria.ru/20210423/chekhiya-1729606623.html

россия

москва

чехия

белоруссия

сша

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россия, леонид слуцкий (политик), александр лукашенко, госдума рф, евросоюз, москва, чехия, белоруссия, сша, в мире