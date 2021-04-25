Бортников рассказал о планировавшемся военном перевороте в Белоруссии
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДиректор ФСБ РФ Александр Бортников на VII Московской конференции по международной безопасности. 4 апреля 2018
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 апр - РИА Новости. Полученные объективные и достоверные материалы подтверждают, что в Белоруссии пытались совершить военный переворот, насколько активно за этим стояли США, выясняют белорусские следователи, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
В эфире программы телеканала "Россия 1" "Москва. Кремль. Путин" в интервью Павлу Зарубину на вопрос, можно ли подтвердить, что в Белоруссии имела место попытка именно военного переворота, Бортников ответил: "Да, совершенно верно, это так".
"Об этом свидетельствуют те объективные и достоверные материалы, которые мы получили в результате задержания лиц - вы знаете, о ком я говорю - в Москве. На данный момент идет активная работа следственных подразделений Белоруссии. Поэтому конечные выводы нужно будет делать по результатам окончательным расследований", - сказал директор ФСБ.
Что касается того, насколько существенную роль в попытке переворота пытались играть США, то "этот вопрос исследуется в рамках уголовного дела, которое на сегодняшний момент осуществляет Комитет государственной безопасности и следственные органы Белоруссии", отметил Бортников.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 17 апреля заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным Лукашенко, к этому причастны спецслужбы США. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы, которые, согласно заявлению КГБ республики, помимо физического устранения Лукашенко, хотели организовать вооруженный мятеж с целью захвата власти насильственным путем. По данным КГБ, обвинения предъявлены четверым фигурантам, в том числе среди задержанных – имеющий гражданство США и Белоруссии юрист Юрий Зенкович, все они дают признательные показания. Зенкович и еще один фигурант дела, белорусский политолог Александр Федута, были задержаны в Москве при содействии ФСБ. Сообщалось, что переворот в Белоруссии планировалось совершить 9 мая.
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил во вторник, что попытка военного переворота заставляет Минск повторно проанализировать отношения с Вашингтоном. Между тем, как заявил РИА Новости представитель госдепартамента, "любые предположения, что власти США стояли за попыткой убийства Лукашенко или участвовали в ней, абсолютная неправда".
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