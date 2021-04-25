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Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210425/belorussiya-1729845398.html
Бортников рассказал о планировавшемся военном перевороте в Белоруссии
Бортников рассказал о планировавшемся военном перевороте в Белоруссии
Полученные объективные и достоверные материалы подтверждают, что в Белоруссии пытались совершить военный переворот, насколько активно за этим стояли США,... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T13:49
2021-04-25T13:49
протесты в белоруссии
владимир макей
александр лукашенко
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
мид белоруссии
александр бортников
белоруссия
сша
в мире
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 апр - РИА Новости. Полученные объективные и достоверные материалы подтверждают, что в Белоруссии пытались совершить военный переворот, насколько активно за этим стояли США, выясняют белорусские следователи, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.В эфире программы телеканала "Россия 1" "Москва. Кремль. Путин" в интервью Павлу Зарубину на вопрос, можно ли подтвердить, что в Белоруссии имела место попытка именно военного переворота, Бортников ответил: "Да, совершенно верно, это так"."Об этом свидетельствуют те объективные и достоверные материалы, которые мы получили в результате задержания лиц - вы знаете, о ком я говорю - в Москве. На данный момент идет активная работа следственных подразделений Белоруссии. Поэтому конечные выводы нужно будет делать по результатам окончательным расследований", - сказал директор ФСБ.Что касается того, насколько существенную роль в попытке переворота пытались играть США, то "этот вопрос исследуется в рамках уголовного дела, которое на сегодняшний момент осуществляет Комитет государственной безопасности и следственные органы Белоруссии", отметил Бортников.Президент Белоруссии Александр Лукашенко 17 апреля заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным Лукашенко, к этому причастны спецслужбы США. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы, которые, согласно заявлению КГБ республики, помимо физического устранения Лукашенко, хотели организовать вооруженный мятеж с целью захвата власти насильственным путем. По данным КГБ, обвинения предъявлены четверым фигурантам, в том числе среди задержанных – имеющий гражданство США и Белоруссии юрист Юрий Зенкович, все они дают признательные показания. Зенкович и еще один фигурант дела, белорусский политолог Александр Федута, были задержаны в Москве при содействии ФСБ. Сообщалось, что переворот в Белоруссии планировалось совершить 9 мая.Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил во вторник, что попытка военного переворота заставляет Минск повторно проанализировать отношения с Вашингтоном. Между тем, как заявил РИА Новости представитель госдепартамента, "любые предположения, что власти США стояли за попыткой убийства Лукашенко или участвовали в ней, абсолютная неправда".
https://ria.ru/20210419/putin-1728928545.html
https://ria.ru/20210422/lukashenko-1729482435.html
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владимир макей , александр лукашенко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мид белоруссии, александр бортников, белоруссия, сша, в мире

Бортников рассказал о планировавшемся военном перевороте в Белоруссии

13:49 25.04.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДиректор ФСБ РФ Александр Бортников на VII Московской конференции по международной безопасности. 4 апреля 2018
Директор ФСБ РФ Александр Бортников на VII Московской конференции по международной безопасности. 4 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 апр - РИА Новости. Полученные объективные и достоверные материалы подтверждают, что в Белоруссии пытались совершить военный переворот, насколько активно за этим стояли США, выясняют белорусские следователи, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
В эфире программы телеканала "Россия 1" "Москва. Кремль. Путин" в интервью Павлу Зарубину на вопрос, можно ли подтвердить, что в Белоруссии имела место попытка именно военного переворота, Бортников ответил: "Да, совершенно верно, это так".
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"Об этом свидетельствуют те объективные и достоверные материалы, которые мы получили в результате задержания лиц - вы знаете, о ком я говорю - в Москве. На данный момент идет активная работа следственных подразделений Белоруссии. Поэтому конечные выводы нужно будет делать по результатам окончательным расследований", - сказал директор ФСБ.
Что касается того, насколько существенную роль в попытке переворота пытались играть США, то "этот вопрос исследуется в рамках уголовного дела, которое на сегодняшний момент осуществляет Комитет государственной безопасности и следственные органы Белоруссии", отметил Бортников.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 17 апреля заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным Лукашенко, к этому причастны спецслужбы США. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы, которые, согласно заявлению КГБ республики, помимо физического устранения Лукашенко, хотели организовать вооруженный мятеж с целью захвата власти насильственным путем. По данным КГБ, обвинения предъявлены четверым фигурантам, в том числе среди задержанных – имеющий гражданство США и Белоруссии юрист Юрий Зенкович, все они дают признательные показания. Зенкович и еще один фигурант дела, белорусский политолог Александр Федута, были задержаны в Москве при содействии ФСБ. Сообщалось, что переворот в Белоруссии планировалось совершить 9 мая.
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил во вторник, что попытка военного переворота заставляет Минск повторно проанализировать отношения с Вашингтоном. Между тем, как заявил РИА Новости представитель госдепартамента, "любые предположения, что власти США стояли за попыткой убийства Лукашенко или участвовали в ней, абсолютная неправда".
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
22 апреля, 15:51
МИД прокомментировал план покушения на Лукашенко
 
Протесты в БелоруссииВладимир МакейАлександр ЛукашенкоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МИД БелоруссииАлександр БортниковБелоруссияСШАВ мире
 
 
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