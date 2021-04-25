Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210425/banki-1729818781.html
Карты "Мир" подключат к сервису Apple Pay
Карты "Мир" подключат к сервису Apple Pay
Российские банки с конца апреля смогут подключать карты платежной системы "Мир" к сервису бесконтактной оплаты Apple Pay. Это будет правом, а не обязанностью... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T08:11
2021-04-25T08:11
samsung
google android
apple
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155280/88/1552808866_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_9fd2c7f882235367a17652536fc75502.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российские банки с конца апреля смогут подключать карты платежной системы "Мир" к сервису бесконтактной оплаты Apple Pay. Это будет правом, а не обязанностью банков, однако, по оценке эксперта, банки будут охотно внедрять новый сервис - для них это дополнительное конкурентное преимущество.В конце февраля издание РБК сообщало, что национальная платежная система "Мир" 27 апреля предоставит банкам возможность добавлять карты "Мир" в сервис безналичной оплаты смартфоном Apple Pay. До сих пор их можно было подключить только к смартфонам с Android через Samsung Pay и Mir Pay."Для платежных систем возможность использования Apple Pay является одним из конкурентных преимуществ. Логично, что "Мир" тоже хочет реализовать эту возможность. Из-за отсутствия такой функциональности потребители для платежей с устройств компании Apple сейчас вынуждены переводить деньги с карт "Мир" на карты международных платежных систем", - сообщил РИА Новости глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.При этом эксперт обратил внимание, что пока не очень понятно, будет ли работать новая функциональность карт "Мир" в Крыму: возможно, в этом регионе она будет ограничена, предположил он.
https://ria.ru/20210316/karty-1601482362.html
https://ria.ru/20210302/mir-1599570141.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155280/88/1552808866_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_fd49b0c7d72344091b2470ccd1f2d6ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
samsung, google android, apple, экономика

Карты "Мир" подключат к сервису Apple Pay

08:11 25.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкКарты национальной платежной системы "Мир"
Карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российские банки с конца апреля смогут подключать карты платежной системы "Мир" к сервису бесконтактной оплаты Apple Pay. Это будет правом, а не обязанностью банков, однако, по оценке эксперта, банки будут охотно внедрять новый сервис - для них это дополнительное конкурентное преимущество.
В конце февраля издание РБК сообщало, что национальная платежная система "Мир" 27 апреля предоставит банкам возможность добавлять карты "Мир" в сервис безналичной оплаты смартфоном Apple Pay. До сих пор их можно было подключить только к смартфонам с Android через Samsung Pay и Mir Pay.
Сотрудницы банка ВТБ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 14:45
ВТБ начал выпуск цифровых карт "Мир"
"Для платежных систем возможность использования Apple Pay является одним из конкурентных преимуществ. Логично, что "Мир" тоже хочет реализовать эту возможность. Из-за отсутствия такой функциональности потребители для платежей с устройств компании Apple сейчас вынуждены переводить деньги с карт "Мир" на карты международных платежных систем", - сообщил РИА Новости глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.
"Со временем, необходимость в этом отпадет. Надо понимать, что подключение Apple Pay - это право, но не обязанность банков, поэтому не все будут предоставлять такую услугу по картам "Мир" одновременно", - обращает внимание эксперт. Однако конкуренция будет к этому подталкивать, прогнозирует Достов. Процедурно регистрация карт "Мир" в ApplePay ничем не будет отличаться от карт Visa или MasterCard, пояснил он.
При этом эксперт обратил внимание, что пока не очень понятно, будет ли работать новая функциональность карт "Мир" в Крыму: возможно, в этом регионе она будет ограничена, предположил он.
Карта Мир банка Новикомбанк c отечественными чип-модулями - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
2 марта, 12:19
В ОАЭ начали тестировать российские карты "Мир"
 
SamsungGoogle AndroidAppleЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:03Число погибших при пожаре в больнице Ирака выросло до 58
12:02В Крыму оценили шансы на возврат коллекции скифского золота
11:54NYT: владелец боеприпасов во Врбетице признал поставки оружия на Украину
11:48Президент Армении принял отставку правительства
11:26Администрация президента Армении получила прошение об отставке Пашиняна
11:24В Москве после продажи автомобиля произошла драка с автоматом
11:19В Москве за сутки госпитализировали почти 980 пациентов с COVID-19
11:13В Иране пообещали ответить на удары Израиля по Сирии
11:05Оперштаб назвал регионы с самым низким приростом новых случаев COVID-19
11:03Пушков предрек Турции "бурю в стакане" из-за признания геноцида армян
11:03В России за сутки умерли 332 пациента с COVID-19
11:02В России за сутки выписали 7 540 переболевших COVID-19
11:01В России выявили 8780 новых случаев заражения коронавирусом
11:01В Москве выявили 2526 новых случаев заражения коронавирусом
10:56В ЛНР заявили о применении силовиками станции РЭБ в Донбассе
10:50Зеленский сменил главу управления СБ Украины в Киеве и Киевской области
10:47При пожаре под Тулой погибли двое детей
10:43В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс украинских танков
10:43Под Пензой задержали подозреваемого по делу об отравлении детей хлором
10:34Минтруд предложил отменить потребительскую корзину
Лента новостейМолния