https://ria.ru/20210425/banki-1729818781.html

Карты "Мир" подключат к сервису Apple Pay

Карты "Мир" подключат к сервису Apple Pay

Российские банки с конца апреля смогут подключать карты платежной системы "Мир" к сервису бесконтактной оплаты Apple Pay. Это будет правом, а не обязанностью... РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T08:11

2021-04-25T08:11

2021-04-25T08:11

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российские банки с конца апреля смогут подключать карты платежной системы "Мир" к сервису бесконтактной оплаты Apple Pay. Это будет правом, а не обязанностью банков, однако, по оценке эксперта, банки будут охотно внедрять новый сервис - для них это дополнительное конкурентное преимущество.В конце февраля издание РБК сообщало, что национальная платежная система "Мир" 27 апреля предоставит банкам возможность добавлять карты "Мир" в сервис безналичной оплаты смартфоном Apple Pay. До сих пор их можно было подключить только к смартфонам с Android через Samsung Pay и Mir Pay."Для платежных систем возможность использования Apple Pay является одним из конкурентных преимуществ. Логично, что "Мир" тоже хочет реализовать эту возможность. Из-за отсутствия такой функциональности потребители для платежей с устройств компании Apple сейчас вынуждены переводить деньги с карт "Мир" на карты международных платежных систем", - сообщил РИА Новости глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.При этом эксперт обратил внимание, что пока не очень понятно, будет ли работать новая функциональность карт "Мир" в Крыму: возможно, в этом регионе она будет ограничена, предположил он.

https://ria.ru/20210316/karty-1601482362.html

https://ria.ru/20210302/mir-1599570141.html

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samsung, google android, apple, экономика